Catania, la tradizionale “San Silvestro a mare”: nuotatori temerari sfidano il freddo

Si è conclusa con grande entusiasmo la 63ª edizione della “San Silvestro a mare”, l’iconica gara di nuoto senza regole che si svolge ogni anno nelle fredde acque del porticciolo di Ognina, a Catania. L’evento, un vero e proprio rito goliardico di fine anno, ha registrato la partecipazione di 160 iscritti, tra uomini e donne di tutte le età e nazionalità, suddivisi in sei categorie.

Tra atleti professionisti e appassionati temerari, tutti hanno sfidato le acque gelide per celebrare questa tradizione, simbolo di coraggio e spirito di comunità. La competizione ha raggiunto il suo momento clou con la gara finale, riservata alla categoria “assoluti”, che ha visto il trionfo di Riccardo Torrisi, pallanotista della Nuoto Catania in Serie A1. Torrisi ha conquistato la vittoria per il terzo anno consecutivo, confermando il suo dominio in questa storica manifestazione.

La “San Silvestro a mare” si conferma ancora una volta un appuntamento irrinunciabile per Catania, capace di unire sport, tradizione e divertimento in un’atmosfera unica.