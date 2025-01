Carola è la prima nata del 2025: un lieto inizio di anno

Carola è la prima nata del 2025 a Catania. È venuta alla luce un minuto dopo la mezzanotte del 1° gennaio, presso l’Ospedale Garibaldi-Nesima, con un peso di 3 chili e 300 grammi. Grande gioia per i genitori, Stefany e Giuseppe, che hanno ricevuto gli auguri speciali dal Dipartimento Materno-Infantile dell’Arnas Garibaldi e da tutto il personale che ha partecipato a questo lieto evento. Un inizio di anno ricco di felicità per la famiglia e per l’équipe medica!

