Capodanno a Catania: festa in Piazza Duomo e audace furto in Corso Italia

Una notte di Capodanno dai toni contrastanti a Catania, tra il successo dello show in Piazza Duomo e una serie di furti spettacolari che hanno scosso la città.

Pochi minuti dopo la mezzanotte, una banda ha messo a segno un furto al Centro Sicilia. Bloccando le strade di accesso con mezzi rubati, poi incendiati, i malviventi hanno utilizzato un escavatore per sfondare l’ingresso posteriore dello store Apple. Hanno fatto razzia di iPhone e Mac, caricandoli su un furgone prima di fuggire. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili e quantificare l’ammontare del bottino, stimato in migliaia di euro.

Anche in città, in Corso Italia, si è verificato un furto con spaccata. I ladri hanno preso di mira una profumeria in una posizione simbolica. Questo colpo audace ha ulteriormente acceso l’attenzione delle forze dell’ordine, impegnate a ricostruire i dettagli dell’accaduto.

Un Capodanno che, per Catania, ha vissuto due facce: da una parte la festa e l’entusiasmo in Piazza Duomo, dall’altra le ombre di azioni criminali che hanno segnato il cuore della città.