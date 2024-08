Tragedia a Porticello, Yacht affondato da una tromba d’aria

Porticello, Palermo – Una tromba d’aria ha causato il tragico affondamento dello yacht “Bayesian” di 56 metri al largo della costa di Porticello. La Guardia Costiera ha descritto l’evento come una “violenta burrasca” che ha colpito intorno alle 5 del mattino, lasciando un bilancio di un morto e sei dispersi. Quindici persone sono state salvate, mentre le operazioni di ricerca si concentrano sullo scafo sommerso.

Il veliero, battente bandiera britannica, trasportava 22 persone, tra cui 10 membri dell’equipaggio e 12 passeggeri, la maggior parte dei quali britannici. Tra i dispersi si teme ci siano ancora alcune persone intrappolate all’interno o nei pressi dello scafo. Le ricerche proseguono con l’ausilio di mezzi navali della Guardia Costiera, un elicottero Nemo partito da Catania e una squadra di sommozzatori.

Tra i dispersi vi è il tycoon britannico Mike Lynch, fondatore della multinazionale dell’informatica Autonomy, noto come il “Bill Gates britannico”. Angela Bacares, moglie del tycoon britannico Mike Lynch, è tra le persone salvate. Lo riportano i media del Regno Unito, secondo cui l’imbarcazione risulta di proprietà di Lynch. L’Uk’s Commonwealth and Development Office ha fatto sapere di essere in contatto con le autorità locali per fornire supporto consolare ai cittadini britannici coinvolti.

Il capitano di una goletta olandese, che ha prestato i primi soccorsi, ha raccontato alla BBC di aver visto lo yacht affondare dopo essere stato colpito da forti raffiche di vento. I sopravvissuti, tra cui tre ragazzi e una ragazza, sono stati interrogati dalle autorità locali per ricostruire l’accaduto.

Salvo Cocina, capo della Protezione Civile in Sicilia, ha confermato che sette persone sono ricoverate in ospedale e altre sette sono alloggiate presso l’hotel Zagarella Domina Sicily di Santa Flavia. Le indagini per determinare le cause dell’incidente sono in corso, mentre la comunità locale rimane scossa dalla forza distruttiva della natura.