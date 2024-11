Sant’Agata per Catania: un nuovo Istituto per l’impegno sociale e politico

Nasce a Catania l’Istituto di formazione sociale e politica “Sant’Agata per Catania”, un progetto promosso dall’arcivescovo monsignor Luigi Renna e ispirato al messaggio della Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Questo spazio di formazione e confronto, dal carattere laico e plurale, mira a favorire una partecipazione attiva e consapevole alla vita comunitaria e politica.

L’iniziativa si inaugura il 2 dicembre al Museo Diocesano di Catania con un evento che inizierà alle ore 17:30. Interverrà Sergio Gatti, direttore generale di Federcasse, dopo i saluti dell’arcivescovo Renna. L’incontro sarà coordinato da Claudio Sammartino e segnerà l’avvio delle attività.

L’Istituto si pone l’obiettivo di “organizzare la speranza”, promuovendo l’impegno sociale e politico attraverso un percorso formativo fondato sui principi della dottrina sociale della Chiesa. Tra i progetti principali spicca il corso gratuito “Per partecipare – Corso introduttivo all’impegno sociale e politico”, rivolto a studenti delle scuole superiori e universitari. Il corso, articolato in sei incontri dal 16 gennaio al 27 marzo, si terrà presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Catania e il Liceo Spedalieri. Saranno affrontati temi come l’analisi politica, la gestione dei beni pubblici e confiscati, le politiche di coesione e i finanziamenti europei, utilizzando testimonianze, laboratori e lezioni frontali.

Oltre al corso, proseguiranno i Seminari in-formativi, giunti alla terza edizione e aperti a tutti. Da gennaio a giugno, questi incontri si terranno ogni venerdì alle 18 presso la Scuola Superiore dell’Università di Catania. Saranno trattati argomenti come rigenerazione urbana, povertà educativa, comunità energetiche e strumenti di partecipazione cittadina.

L’Istituto rappresenta un arricchimento significativo per il panorama formativo e culturale della città, in linea con l’esortazione di Papa Francesco a promuovere giustizia e pace nel dibattito pubblico. Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere a formazionesocialepolitica@arcidiocesicatani.com.