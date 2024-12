Rigenerazione del Quartiere Librino: un nuovo impulso per San Teodoro

Il progetto di rinnovamento urbano di San Teodoro rappresenta una straordinaria opportunità per il quartiere di Librino, con l’obiettivo di trasformarlo in un punto di riferimento per la comunità locale. Approvatogli dalla giunta comunale di Catania, guidata dal sindaco Enrico Trantino, il piano prevede un investimento di 10 milioni di euro, reso possibile attraverso i finanziamenti dei Piani Urbani Integrati (PUI) nell’ambito del PNRR. L’iniziativa si concentrerà sull’ampliamento delle strutture sportive e sulla modernizzazione delle infrastrutture esistenti, in particolare il campo da rugby.

Nel dettaglio, il piano prevede una completa riqualificazione dell’area intorno al campo sportivo “San Teodoro”, attualmente gestito dall’associazione sportiva “Briganti Rugby Librino”. L’intervento avrà un costo di 6.480.502 euro, con ulteriori 3.477.311 euro a disposizione dell’Amministrazione. Tra le azioni previste, vi sono il restyling dei campi sportivi esistenti, l’installazione di nuovi impianti di illuminazione e il rifacimento del manto sintetico del campo da calcetto. Sarà creato anche un campo polivalente utilizzabile sia per il calcio (Serie D) che per il rugby, insieme alla riqualificazione degli spogliatoi e agli adeguamenti impiantistici necessari.