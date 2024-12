Al Teatro Massimo Bellini, “La Gioconda” di Ponchielli e Boito

Il Teatro Massimo Bellini di Catania si prepara a chiudere la stagione 2024 con un gran finale, presentando una produzione sontuosa dell’opera “La Gioconda” di Amilcare Ponchielli. Dal 13 al 21 dicembre, il pubblico potrà assistere a sette rappresentazioni di una delle opere più amate del repertorio lirico, musicata in quattro atti su libretto di Arrigo Boito. Con questa straordinaria produzione, il Teatro Bellini celebra la tradizione operistica italiana, proponendo uno spettacolo che combina magnificenza musicale e drammaticità.

L’evento segna anche un arrivederci al pubblico nell’ambito della campagna in corso per sottoscrivere i nuovi abbonamenti alla Stagione 2025, che si aprirà il 18 gennaio con l’opera “Norma”, in omaggio al 190° anniversario della scomparsa di Vincenzo Bellini. A partire dall’8 gennaio, sarà possibile acquistare anche i singoli biglietti per i sette titoli in programma, tra cui capolavori come “Madama Butterfly” di Puccini, “Don Pasquale” di Donizetti, “Don Giovanni” di Mozart, l’“Otello” verdiano e il balletto “Othello 2.0”, moderna rivisitazione della celebre tragedia shakespeariana, oltre al classico “Lo Schiaccianoci” di Čajkovskij.

In vista delle festività natalizie, “La Gioconda” rappresenta anche un saluto simbolico agli spettatori che, stagione dopo stagione, hanno contribuito a un vero e proprio record di presenze, con molte delle recite sold out. L’allestimento, realizzato interamente dal Teatro Massimo Bellini, promette di trasportare il pubblico nella misteriosa e inquieta Venezia del XVII secolo, unendo l’eccellenza musicale e scenica che contraddistingue la storica istituzione catanese.

La direzione musicale sarà affidata a Fabrizio Maria Carminati, apprezzato per il suo approccio appassionato al melodramma italiano, con il maestro del coro Luigi Petrozziello. La regia, le scene e i costumi sono curati da Francesco Esposito e Giovanna Adelaide Giorgianni, mentre le luci sono progettate da Antonio Alario. Le coreografie di Domenico Iannone, con la partecipazione del Corpo di Ballo AltraDanza, daranno particolare risalto alla celebre “Danza delle ore”, uno dei momenti più iconici dell’opera. Il Coro Voci Bianche “InCanto” è diretto da Alessandra Lussi.

Un doppio cast vocale di altissimo livello vedrà alternarsi nei ruoli principali i soprani Anna Pirozzi e Francesca Tiburzi (Gioconda), i tenori Ivan Momirov e Otar Jorijkia (Enzo Grimaldo), i baritoni Franco Vassallo e Anooshah Golesorkhi (Barnaba), i mezzosoprani Anastasia Boldyreva e Chiara Mogini (Laura Adorno), i bassi George Andguladze e Christian Saitta (Alvise Badoero), e ancora Nicola Pamio (Isèpo); Agostina Smimmero in alternanza con Kamelia Kader (La Cieca); Giovanni Palminteri (un cantore, un bernabotto).

“La Gioconda”, opera dal forte impatto drammatico, si distingue per la ricchezza orchestrale e la varietà delle forme musicali. La trama, ispirata al dramma Angelo, tyran de Padoue di Victor Hugo, racconta una storia di amore, gelosia e sacrificio in un contesto di intrighi politici e sociali. Il compositore Ponchielli, appartenente alla “giovane scuola” italiana, è riuscito a fondere la tradizione verdiana con elementi innovativi, creando una partitura densa e stratificata.

L’opera è celebre per la sua intensità emotiva, con momenti indimenticabili come la potente aria “Suicidio!” cantata da Gioconda, l’aria lirica “Cielo e mar” di Enzo e la famosa “Danza delle ore”, che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Il linguaggio musicale di Ponchielli riesce a esprimere con efficacia le emozioni più intime dei personaggi, accompagnandoli attraverso una serie di colpi di scena che culminano in un finale tragico ma carico di redenzione.

Per informazioni e prenotazioni, si invita il pubblico a visitare il sito ufficiale del Teatro Massimo Bellini, dove sarà possibile acquistare i biglietti per le rappresentazioni e scoprire i dettagli della nuova stagione operistica.