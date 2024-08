Regione: giurano i nuovi assessori, dopo l’estate la questione vicepresidenza

Giusy Savarino e Salvatore Barbagallo, i nuovi assessori al Territorio e all’Agricoltura della Regione Siciliana, hanno prestato giuramento in aula all’Ars, con la presenza del presidente della Regione, Renato Schifani. Barbagallo sostituisce Luca Sammartino della Lega, mentre Savarino prende il posto di Elena Pagana in una staffetta interna a FdI.

Il governatore Renato Schifani ha annunciato che dopo l’estate si affronterà la questione della vicepresidenza della Regione, un ruolo più politico che operativo. Questo ruolo era precedentemente detenuto dall’ex assessore all’Agricoltura, Luca Sammartino.

Schifani ha sottolineato la determinazione nel perseguire il programma della giunta, nonostante le sostituzioni interne. Ha inoltre rassicurato sulla disponibilità di risorse per contrastare la siccità.

Per quanto riguarda i termovalorizzatori, Schifani ha dichiarato che si sta procedendo rapidamente e che si prevede di avere un progetto di massima entro la fine dell’anno. Ha inoltre sollecitato i Comuni a esprimere il loro parere sulla bozza di adeguamento del Piano rifiuti, in vista delle gare per i termovalorizzatori.

Infine, Schifani ha elogiato il presidente Galvagno per il suo lavoro, sottolineando il rapporto di cordialità, simpatia e rispetto tra loro. Ha lodato il senso istituzionale di Galvagno e la sua capacità di mediazione anche con l’opposizione.