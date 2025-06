Polizia Locale, tutti i 180 idonei del concorso saranno assunti

Il sindaco Enrico Trantino e l’assessora al Personale Viviana Lombardo hanno confermato che nessuno dei 180 candidati risultati idonei al bando comunale del 2024 resterà escluso: complessivamente, tra questi e i 20 agenti a tempo determinato che verranno integrati a giorni, saranno 200 i nuovi vigili urbani in servizio. Lombardo ha ricordato che “il primo contingente di 80 operatori—di cui molti ex militari in ferma volontaria dell’Esercito Italiano—ha iniziato a operare a gennaio; dieci di loro, pur dipendendo ancora da altri enti, hanno cominciato soltanto ora dopo aver formalizzato il preavviso”. La notizia è riportata da La Sicilia in edicola oggi.

Il primo cittadino, interpellato sulla rilevanza del profilo degli ex militari, ha chiarito che “non si tratta di competenze superiori, bensì di un addestramento già avviato che li rende immediatamente operativi sul territorio, contribuendo a garantire il rispetto delle norme in ogni ambito cittadino”. Inoltre, Trantino ha annunciato che lunedì sarà approvato il nuovo Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), che consentirà di sbloccare i fondi ministeriali e, dopo il via libera al rendiconto finanziario comunale 2024—auspicato entro fine luglio—si procederà tempestivamente alla contrattualizzazione dei restanti 100 vincitori del concorso.

Per i 20 agenti a tempo determinato, finanziati direttamente dal Governo nazionale, non sarà necessario attendere il rendiconto: “Arruoleremo questi ultimi attingendo dalla graduatoria di un altro ente locale”, ha precisato Lombardo. La notizia giunge in un momento in cui il Corpo subisce continui pensionamenti—45 negli ultimi mesi, con una media di quattro al mese, come ricordato dal comandante Diego Peruga lo scorso 16 giugno—e dove, oltre al numero, si avverte l’esigenza di preservare la struttura organizzativa e motivazionale: “A volte basta un solo agente motivato per fare la differenza”, aveva aggiunto Peruga.