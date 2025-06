Sfida a Coppia per il Rettorato all’Università di Catania

Oggi non si tratta di un vero e proprio ballottaggio, ma di un turno decisivo: all’Università di Catania, la scelta del nuovo rettore vede contendenti soltanto due dei quattro originari aspiranti. In lizza rimangono il prof. Enrico Foti, titolare di Idraulica presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura (DICAR), e il prof. Pierfrancesco Veroux, ordinario di Chirurgia Vascolare e alla guida del Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico-Chirurgiche (Chirmed). Benché sulla scheda elettorale figurino ancora quattro nomi, le preferenze espresse per Ida Nicotra e Salvatore Baglio, ritiratisi, saranno considerate nulle.

Il voto di oggi – che si svolgerà dalle 9:00 alle 19:00 – segue il primo turno di lunedì 23, quando nessuno ha conquistato le 860 preferenze necessarie. Sono allestiti quattro seggi: due nella sede centrale di piazza Università (Aula Magna e Aula 3) e due alla Cittadella di via Santa Sofia, nel Dipartimento di Matematica e Informatica (Aule 3 e 24). L’affluenza è stata altissima anche al primo turno, superando il 90% tra i 2.594 elettori complessivi – docenti (1.355), personale tecnico-amministrativo (1.146) e studenti rappresentanti negli organi accademici (93). A meno di clamorose defezioni in extremis, entro stasera emergerà il nuovo rettore, che guiderà l’Ateneo fino al 2031.

Nel primo turno Foti ha ottenuto 598 “voti ponderati” (il personale tecnico-amministrativo conta per un totale di 271 preferenze complete) mentre Veroux si è fermato a 508. Non abbastanza per la maggioranza assoluta. La svolta è arrivata martedì sera: Nicotra e Baglio, che avevano raccolto rispettivamente 274 e 127 voti, hanno annunciato il loro ritiro e l’appoggio a Foti, con una lettera congiunta al decano Biagio Ricceri. In risposta, Foti ha inviato un messaggio alla comunità universitaria ringraziando per il gesto e sottolineando la condivisione di un progetto di Ateneo basato sulla collaborazione sinergica.

Veroux, nonostante i rumor su un possibile ritiro di fronte a un avversario rafforzato, ha confermato la propria determinazione. In una lettera aperta scrive di onorare fino all’ultimo le 727 persone che gli hanno dato fiducia, ricordando l’importanza del loro voto “fisico” al netto della ponderazione. Pur riconoscendo la pausa di riflessione seguita al primo turno, ribadisce che “il vostro sostegno è ancora più decisivo” e rilancia l’idea di “costruire insieme un’Università nuova, proiettata al futuro”. Al termine delle operazioni di voto, lo scrutinio delle schede inizierà alle 20:00 e sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube dell’Ateneo, permettendo a tutta la comunità accademica di seguire in tempo reale l’esito di questa sfida conclusiva.