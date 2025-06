“Follow the Money”: La Guardia di Finanza Smantella le Reti del Clan Laudani

In occasione del 251° anniversario della fondazione, la Guardia di Finanza ha messo a segno un’operazione clou contro il cuore finanziario del clan Laudani, radicato nella filiera agrumicola. Coordinato dalla Procura di Catania e Calata­­ta, il blitz conferma la duplice anima investigativa del Corpo: oltre alle indagini tradizionali, il fiuto “economico” dei finanzieri punta a intercettare flussi monetari illeciti, seguendo il principio ereditato da Falcone di “seguire il denaro”.

La cerimonia si è tenuta ieri presso la Caserma Angelo Majorana: un rito solenne aperto con la corona d’alloro alla stele delle Fiamme Gialle in piazza San Francesco di Paola e scandito dai messaggi del Presidente Mattarella e dal Comandante Generale De Gennaro. È stato anche il commiato del gen. b. Antonio Raimondo, che il 2 luglio assumerà un incarico a Roma. Con voce commossa ha ringraziato colleghi in servizio e in congedo, dedicando un pensiero speciale alla famiglia per il sostegno mostrato in quattro anni “intensi e sfidanti”.

Sul fronte operativo, nell’ultimo anno le Fiamme Gialle etnee hanno realizzato 540 interventi ispettivi e 40 inchieste su reati economico-finanziari e infiltrazioni mafiose, con un focus sui fondi del PNRR. Scoperti 109 evasori totali e 518 lavoratori “in nero”; denunciati 265 responsabili di frodi tributarie (32 arresti); sequestri per circa 28 mln €.

Nel comparto spesa pubblica sono stati 881 i controlli, di cui 734 su Reddito di Cittadinanza e misure di inclusione, mentre le frodi sui fondi UE hanno coinvolto contributi indebitamente percepiti per 2,5 mln €. Per reati di riciclaggio e autoriciclaggio, 28 operazioni hanno portato a 39 denunce (30 arresti), con attività illecite da oltre 58 mln € e sequestri per 7 mln €. In materia antimafia, sono stati passati al setaccio i patrimoni di 768 soggetti, sequestrando 44 mln €.

Nel contrasto al narcotraffico sono stati sequestrati 550 kg di stupefacenti (505 kg di cocaina), con 116 denunce e 82 arresti. Infine, nel mercato dei beni contraffatti 383 blitz hanno portato a 94 denunce e al sequestro di 5,3 mln prodotti falsi.

Il segreto di questo successo? Un “gioco di squadra” che rafforza la Guardia di Finanza quale presidio di legalità e trasparenza.