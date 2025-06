Fumata nera al primo turno: Rettore di Catania verso il ballottaggio

Si è concluso senza un vincitore il primo turno delle elezioni per il nuovo Magnifico Rettore dell’Università di Catania. Il quorum, fissato a 860 preferenze su 1.718 aventi diritto, non è stato raggiunto da nessuno dei quattro candidati in corsa. A emergere in testa è stato Enrico Foti, che ha raccolto 598 voti tra docenti e studenti, pari al 44,9% delle preferenze espresse in questa categoria. Subito alle sue spalle si è piazzato Pierfrancesco Veroux con 508 voti (38,1%), mentre Ida Angela Nicotra ha ottenuto 274 preferenze (20,6%) e Salvatore Baglio ha chiuso con 129 voti (9,7%). A queste cifre vanno poi aggiunte le 11 schede bianche e le 21 nulle registrate nello scrutinio iniziale.

Sul fronte dell’affluenza, tra professori e studenti si sono recati alle urne 1.332 aventi diritto, corrispondenti al 91,99% di partecipazione, segno di un coinvolgimento molto elevato per una tornata elettorale accademica. Il personale tecnico-amministrativo ha fatto registrare 904 votanti, pari al 78,80% degli aventi diritto in questa categoria, il cui voto, ponderato nel conteggio complessivo, era destinato a pesare ma non è bastato per ribaltare le sorti del primo turno.

Le operazioni di spoglio si sono svolte ieri sera in Aula Magna: l’apertura delle urne è avvenuta alle 20:28, seguita dallo spoglio delle schede dei docenti e degli studenti a partire dalle 20:44. In tarda serata sono stati completati i conteggi del personale TA, ma anche un’impennata teorica di voti in quella sezione non avrebbe potuto garantire il raggiungimento del quorum per alcun candidato. Fumata dunque nera: la sfida si deciderà al secondo turno, in programma giovedì 26 giugno, quando alla competizione resteranno in gioco i due candidati più votati, Foti e Veroux. In queste due settimane sarà fondamentale l’attività di campagna e l’eventuale riallineamento dei consensi da parte di Nicotra e Baglio, nonché le alleanze che potranno nascere intorno ai due aspiranti rettori rimasti in corsa.