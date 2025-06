Tentato furto in pieno centro: 35enne catanese arrestato dopo rocambolesca fuga

Un pregiudicato catanese di 35 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver mandato in frantumi il finestrino di un’automobile in sosta in via Gioacchino Basile, con l’intento di rubare due borse lasciate sul sedile posteriore. Il piano criminoso, quasi portato a termine, è naufragato quando il proprietario del veicolo lo ha sorpreso facendolo fuggire a piedi e allertando il 112. I fatti risalgono allo scorso fine settimana: un ragusano, insieme a un’amica, aveva parcheggiato l’utilitaria per fare shopping in centro. Approfittando dell’assenza dei proprietari, il 35enne ha colpito ripetutamente il finestrino posteriore destro con un martello frangivetro, infrangendo anche il triangolo fisso, ed è riuscito a recuperare uno zaino, una valigia e un portamonete.

Scoperto dal proprietario – che ha iniziato a urlare e a inseguirlo – il ladro, in preda al panico, ha abbandonato le due borse sul selciato ma ha continuato la fuga tenendo in mano il portamonete. L’inseguitore non lo ha mai perso di vista, mentre l’amica ha fornito alla Sala Operativa della Questura una dettagliata descrizione dell’uomo. Gli agenti della squadra Volanti del Commissariato Centrale, informati via radio, hanno intercettato il fuggitivo in via Pacini: poco prima, questi aveva gettato a terra il borsellino e aveva estratto i 65 euro contenuti all’interno, nascondendoli nella tasca dei pantaloncini. Durante la perquisizione è stato recuperato sia il denaro sia il martello frangivetro a doppia punta.

Tradotto in Commissariato, il 35enne – già indagato per concorso in furto aggravato e porto abusivo di armi – è stato arrestato per furto aggravato. Dopo il nulla osta del PM, il giudice ha disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico. Nell’ambito dei rafforzati servizi estivi di pattugliamento del centro cittadino, le volanti continueranno a presidiare le aree più a rischio per prevenire furti e rapine.