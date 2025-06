Controlli congiunti in centro storico: sequestrati arredi abusivi e sanzioni a ristorante

Ieri mattina Polizia di Stato e Polizia Locale hanno effettuato un servizio mirato nel centro storico di Catania per verificare la regolarità delle licenze e delle concessioni di alcuni esercizi commerciali. L’operazione, disposta dal Questore, ha visto operare fianco a fianco gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura e quelli del settore “Annona” della Polizia Locale, confermando un modello di collaborazione istituzionale già collaudato con ottimi esiti a tutela della legalità.

Durante i controlli nelle attività di ristorazione di via Dusmet, gli operatori hanno rilevato criticità amministrative in un locale: il titolare aveva infatti montato una recinzione intorno al ristorante, occupando abusivamente oltre 120 metri quadrati di strada pubblica. Questa occupazione non autorizzata costituiva un pericolo concreto per la circolazione stradale, specialmente in situazioni di emergenza.

A seguito degli accertamenti, si è proceduto al sequestro di tutti gli arredi esterni irregolari – in totale 90 sedie, 41 tavoli, 7 ombrelloni e 15 pannelli metallici – e al ripristino delle condizioni di sicurezza. La normativa prevede infatti un sopralluogo preliminare per valutare l’assenza di rischi per il transito dei veicoli quando si concede l’uso del suolo pubblico.

Sono inoltre scattate sanzioni per circa 500 euro nei confronti del titolare, per occupazione abusiva di suolo pubblico e per non aver esposto gli orari di apertura e chiusura del locale. Le verifiche congiunte proseguiranno nei prossimi giorni in altre aree della città, a garanzia della sicurezza, dell’ordine pubblico e del corretto svolgimento delle attività commerciali.