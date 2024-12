“Natale a Catania 2024. Rinascita in Città”: un programma di Eventi per Tutti

Quest’anno, l’atmosfera natalizia a Catania si prepara a coinvolgere tutti, dal centro alle periferie, con una serie di eventi, luci, suoni e decorazioni che illumineranno i vari quartieri della città, creando un senso di comunità e di calore. “Il Natale scalderà il cuore di tutti noi”, ha dichiarato il sindaco Enrico Trantino durante la presentazione del cartellone degli eventi natalizi, intitolato “Natale a Catania 2024. Rinascita in Città”, che ha avuto luogo nella sala giunta di Palazzo degli Elefanti. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale con il sostegno dell’Assemblea regionale siciliana, è pensata per unire la città in un periodo di celebrazione e solidarietà.

Alla presentazione erano presenti il presidente del Consiglio comunale Sebastiano Anastasi, gli assessori Sergio Parisi, Massimo Pesce, e Giovanni Petralia, insieme ai membri della commissione consiliare Cultura, Giovanni Magni, Gianina Ciancio, Valentina Saglimbene, e Piermaria Capuana, e il presidente del VI Municipio Francesco Valenti. Con loro anche il capo di Gabinetto Giuseppe Ferraro e il direttore della Cultura Paolo Di Caro, che hanno coordinato le attività di programmazione, realizzate con il supporto delle Municipalità, della Curia e di numerosi enti, istituzioni e 43 associazioni.

60 Eventi dal 6 Dicembre al 6 Gennaio

Il sindaco ha annunciato che il calendario prevede oltre 60 eventi fino al 6 gennaio, tra cui concerti, gospel, danze, opera dei pupi e teatro, distribuiti su tutto il territorio comunale. “Questo è stato possibile grazie al lavoro del Consiglio comunale, delle Municipalità, della presidenza dell’Assemblea regionale e della straordinaria energia della direzione Cultura”, ha sottolineato Trantino. Anche se il tempo incerto ha spinto a spostare molte iniziative al chiuso, in chiese come San Nicolò l’Arena, Badia Sant’Agata, e Santa Maria di Gesù, nessun quartiere è stato escluso.

Attrarre Turisti e Solidarietà

Il sindaco ha evidenziato anche come il programma natalizio possa attrarre numerosi turisti, con eventi come i mercatini natalizi, il Christmas Village, la pista di pattinaggio, e la Notte Bianca, prevista per domani, che permetterà ai cittadini di godere di negozi aperti, musei a un euro e tante altre opportunità. Un forte accento è posto anche sulla solidarietà, con iniziative promosse dal Consiglio comunale, che includono il “zaino solidale” con l’offerta di corredo scolastico per i bambini in difficoltà, e il pranzo di solidarietà al dormitorio.

Sostenibilità Ambientale e Mobilità

Per facilitare la partecipazione agli eventi, il sindaco ha raccomandato l’uso dei mezzi pubblici in un’ottica di sostenibilità ambientale. La Metropolitana resterà aperta fino all’1:00 nei fine settimana e le navette BUS 504R offriranno un comodo collegamento con le ZTL e le aree pedonali.

Capodanno a Catania

Infine, riguardo alle domande dei giornalisti sul Capodanno a Catania, il sindaco ha precisato che, per motivi di correttezza, non può rispondere ancora in merito, dato che la Regione Siciliana sta valutando la proposta per l’evento. Tuttavia, ha anticipato che, se confermata, la proposta sarà per un evento a Catania, con un invito ufficiale al presidente Schifani, in segno di riconoscimento per l’organizzazione.

Concludendo, il Natale a Catania 2024 si preannuncia come un’opportunità di crescita culturale, solidarietà e valorizzazione del territorio, unendo tutti sotto le luci e la magia delle festività.

IL Programma