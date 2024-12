“Insieme, per la sicurezza”: La Polizia di Stato incontra i cittadini di Librino

La campagna informativa “Insieme, per la sicurezza”, promossa dalla Polizia di Stato, ha fatto tappa nel quartiere Librino, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sui metodi e le tecniche utilizzate da ladri e truffatori per compiere azioni criminali.

L’evento si è svolto presso la parrocchia “Risurrezione del Signore”, dove un folto pubblico di residenti ha avuto l’occasione di confrontarsi direttamente con gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Librino. Numerose le domande poste dai cittadini, principalmente incentrate su come prevenire e gestire situazioni di potenziale pericolo.

Durante l’incontro, i poliziotti hanno ribadito l’importanza di contattare prontamente il numero unico per le emergenze 112 in caso di necessità, distribuendo brochure con consigli pratici per scoraggiare i malviventi. Particolare attenzione è stata dedicata a situazioni come il ritiro della pensione o i prelievi di denaro: è stato suggerito di farsi accompagnare da persone fidate e, in caso di percezione di pericolo, di recarsi in luoghi affollati per attirare l’attenzione fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Inoltre, si è posto l’accento sulla prudenza durante l’uso di sportelli bancari all’aperto, invitando i cittadini a diffidare di chi si avvicina in modo sospetto.

L’iniziativa ha visto anche la partecipazione della Misericordia di Librino e degli alunni dell’Istituto scolastico “Angelo Musco”, accompagnati dai docenti delle classi quarte e quinte della scuola primaria. Ai più piccoli è stato ricordato il valore del rispetto reciproco e dell’osservanza delle regole, esortandoli a confidarsi con genitori o adulti di riferimento in caso di episodi sospetti, anche quando possono sembrare insignificanti.

Questa tappa della campagna ha sottolineato il ruolo centrale della comunità e delle istituzioni nell’educazione alla sicurezza, promuovendo una cultura della prevenzione e del rispetto delle regole per contrastare la criminalità e garantire la tranquillità quotidiana.