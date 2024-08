Gianfranco Miccichè abbraccia Raffaele Lombardo

Gianfranco Miccichè, ex leader di Forza Italia in Sicilia, ha espresso il suo disappunto verso i partiti nazionali nella regione, sottolineando la loro incapacità di affrontare le questioni locali e la loro tendenza a concentrarsi su lotte interne piuttosto che sulle competenze e capacità.

Tutto questo questo lo ha portato a considerare la proposta di Raffaele Lombardo, ex governatore della Sicilia e fondatore del Movimento per l’Autonomia (Mpa), di costruire un nuovo movimento che possa affrontare la situazione di stallo politico causata dalle dinamiche dei partiti nazionali.

Miccichè ha lodato Lombardo per il suo coraggio e per aver parlato chiaramente dei problemi della Sicilia durante una convention del Mpa. Nonostante abbia chiuso la porta a un passaggio immediato al Mpa, Miccichè ha lasciato aperta la possibilità di un futuro lontano da Forza Italia, condividendo molte delle posizioni espresse da Lombardo.

Inoltre, secondo quanto riportato, sul quotidiano La Sicilia a firma di Mario Barresi, Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, avrebbe approvato la scelta di Miccichè, riconoscendo che il partito in Sicilia non riflette più i valori e gli obiettivi originari. Questo scenario riflette un periodo di significativa riflessione e potenziale cambiamento nel panorama politico siciliano, con figure di spicco che esplorano nuove direzioni per rispondere meglio alle esigenze della regione.

Il Movimento per l’Autonomia è stato fondato il 30 aprile 2005 da Raffaele Lombardo, allora europarlamentare catanese. Il partito ha un’ispirazione autonomista e un orientamento moderato, con un forte radicamento elettorale in Sicilia, pur avendo una dimensione meridionale fin dai suoi esordi.

Il MpA ha avuto varie alleanze nel corso degli anni, tra cui la Casa delle Libertà (2005-2008), la Lega Nord (2006, 2020-2022; 2023-2024), e più recentemente con Forza Italia (dal 2024). Attualmente, il partito è guidato da Roberto Di Mauro.