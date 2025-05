Catania, weekend di controlli nella movida: sanzioni, sequestri e denunce

Anche nel fine settimana appena trascorso è stato messo in campo un imponente dispositivo interforze coordinato dalla Questura di Catania, finalizzato a garantire l’ordine pubblico e la sicurezza nelle aree più frequentate del centro storico durante la movida serale e notturna. Il servizio, disposto con ordinanza del Questore, ha coinvolto la Polizia di Stato, il X Reparto Mobile, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale, l’Esercito nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure” e il supporto tecnico della Polizia Scientifica. A coordinare le operazioni, un Ufficiale di pubblica sicurezza della Polizia di Stato.

I controlli hanno interessato le principali zone della movida cittadina: piazza Bellini, via Sangiuliano, via Landolina, via Coppola, via Teatro Massimo, via San Gaetano alla Grotta, via S. Filomena, via Gemmellaro, piazza Università, piazza Stesicoro, piazza Manganelli e via Etnea. Qui sono stati istituiti presidi e posti di controllo con finalità preventive.

Nel complesso, sono state identificate 292 persone – di cui 78 con precedenti – e controllati 108 veicoli. Le pattuglie appiedate hanno vigilato le aree pedonali, contrastando l’ingresso abusivo di mezzi a due ruote e monitorando gruppi giovanili per prevenire consumo di alcol e stupefacenti. Controllate due attività commerciali: un minimarket in via Ventimiglia è stato sanzionato per 6.850 euro per diverse irregolarità (etichettatura, licenza alcolici, esposizione prezzi e orari); una panineria in via Vittorio Emanuele Orlando è stata multata per 308 euro per omessa esposizione della SCIA.

Sono stati effettuati controlli domiciliari a 15 persone agli arresti domiciliari e 10 sottoposte a sorveglianza speciale, senza rilevare violazioni. Sette i parcheggiatori abusivi sanzionati, tra cui un recidivo catanese colpito da provvedimento Dacur (divieto di accesso alle aree urbane) e un 26enne della provincia di Siracusa denunciato per inottemperanza al divieto di ritorno a Catania. Sequestrati complessivamente circa 170 euro. Parallelamente, l’Arma dei Carabinieri ha operato con pattuglie della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile. I controlli hanno interessato piazza Federico di Svevia, piazza Currò, Largo Rosolino Pilo e aree limitrofe, con focus su spaccio, guida in stato alterato, sosta selvaggia e reati predatori.

Sono state identificate 77 persone, due denunciate in stato di libertà; controllati 49 veicoli, 15 dei quali sequestrati o sottoposti a fermo. Elevate 32 contestazioni per violazioni al Codice della Strada, per un totale di circa 30.000 euro e 85 punti patente decurtati. Sospese due patenti per uso del cellulare alla guida. Tra le violazioni riscontrate: guida senza casco, semaforo rosso, mancato uso delle cinture e dispositivi per bambini, mancanza di revisione e copertura assicurativa. Durante i controlli con etilometro su 46 conducenti, un 25enne della provincia di Enna è risultato positivo con tasso alcolemico di 1,1 mg/l, ed è stato denunciato. Nel contesto delle attività antidroga, un giovane dell’Agrigentino è stato denunciato per porto abusivo di armi poiché trovato in possesso di un tirapugni in metallo. Grazie alla presenza capillare e coordinata delle forze dell’ordine, la movida del weekend si è svolta senza disordini, con l’obiettivo centrato di prevenire comportamenti illeciti e tutelare il decoro urbano e la sicurezza dei cittadini.