Salute a rischio, vietato il paracetamolo se rientri in questa fascia d’età: nelle farmacie non te lo vendono più

Prestare sempre attenzione ai medicinali. Anche il paracetamolo, che tutti assumiamo regolarmente, può essere rischioso per questa categoria.

L’automedicazione, pratica diffusa e spesso sottovalutata, può nascondere insidie per la salute. L’abuso di farmaci, anche quelli da banco, è un fenomeno in crescita che merita maggiore consapevolezza.

Molti ricorrono a farmaci per alleviare sintomi comuni come mal di testa o dolori muscolari, senza consultare un medico. Questa abitudine, apparentemente innocua, può portare a un uso eccessivo o inappropriato di medicinali.

L’assunzione di farmaci senza controllo medico può mascherare patologie sottostanti o interagire negativamente con altre terapie. Inoltre, l’uso prolungato di alcuni farmaci può causare effetti collaterali indesiderati o dipendenza.

È fondamentale ricordare che ogni farmaco, anche il più semplice, ha una sua posologia e modalità d’uso. Prima di assumere qualsiasi medicinale, è sempre consigliabile consultare il proprio medico o farmacista per un consiglio personalizzato.

Cosa è il paracetamolo

Il paracetamolo è un farmaco utilizzato con proprietà analgesiche e antipiretiche. È un principio attivo contenuto in molti farmaci da banco, spesso impiegato per alleviare dolori lievi o moderati e per ridurre la febbre. Purtroppo, spesso abusiamo di questo farmaco pensando sia totalmente innocuo, ma ogni farmaco può nascondere qualche insidia.

Viene comunemente usato per mal di testa, dolori muscolari, mal di denti, dolori mestruali e sintomi influenzali. È importante seguire sempre le indicazioni del medico o del farmacista e leggere attentamente il foglietto illustrativo prima di assumere qualsiasi farmaco, compreso il paracetamolo.

Evitare il paracetamolo

Nuove evidenze scientifiche suggeriscono un potenziale legame tra l’uso di paracetamolo durante la gravidanza e un aumentato rischio di ADHD nei bambini. Una ricerca pubblicata su Nature Mental Health, condotta da Brennan Baker dell’Università di Washington a Seattle, ha analizzato campioni di sangue di 307 donne in gravidanza, rilevando la presenza di marcatori di paracetamolo nel secondo trimestre. I risultati indicano che i bambini nati da madri con tali marcatori nel sangue avevano una probabilità tre volte maggiore di ricevere una diagnosi di ADHD tra gli 8 e i 10 anni, rispetto ai bambini nati da madri che non ne avevano. A riportarlo è “Ansa”.

È importante sottolineare che questo studio non è il primo a indagare tale associazione e che i risultati finora ottenuti sono stati contrastanti. Mentre alcune ricerche precedenti avevano già suggerito un legame tra l’uso di paracetamolo in gravidanza e un aumento del rischio di ADHD, altre non avevano riscontrato alcuna correlazione significativa. Pertanto, sono necessari ulteriori studi per confermare o smentire questa associazione e per chiarire il ruolo causale del paracetamolo nello sviluppo dell’ADHD.