Allarme Zecche: é invasione in tutta Italia | Questo é l’unico spray che le tiene lontane

Le zecche quest’anno sono un problema: ecco come tenerle lontane

Le zecche sono degli insetti insidiosi per la salute di animali ed esseri umani. Per passare da uno stadio all’altro della loro crescita si nutrono di sangue e, per questo motivo, possono trasmettere malattie potenzialmente molto pericolose come l’encefalite virale la borreliosi.

Hanno quattro stadi di vita. Il primo è quello dell’uovo, che poi diventa larva, ninfa e adulto. Per ogni passaggio è necessario un pasto di sangue e, ad ogni pasto, questi insetti possono aumentare la lunghezza del loro corpo fino a 10 mm.

Normalmente le zecche vivono in aree boschive, giardini urbani e sopportano diverse condizioni climatiche, ma la stagione che in assoluto preferiscono è l’estate. Ecco quindi come proteggersi dal morso di zecca e cosa fare quando succede.

Zecca, solo così sarai protetto

Per ridurre la possibilità di incappare in un morso di zecca, gli esperti suggeriscono di rimanere sui sentieri quando si va a fare una passeggiata e di evitare la vegetazione densa, quindi l’erba alta e incolta. Inoltre, è utile indossare pantaloni lunghi, maniche lunghe e scarpe chiuse, preferibilmente bianche: in questo modo, un’eventuale zecca si noterà prima essendo completamente nera. Al rientro dalla passeggiata è utile controllarsi bene le gambe, le braccia e in generale tutta la pelle, così come è importante controllare la cute degli nostri animali domestici se sono stati all’aperto. Fondamentale è anche un buon repellente anti zecche, da applicare sugli abiti e sulla pelle prima di esporsi in un’area potenzialmente pericolosa.

Nel caso in cui, alla fine di una passeggiata, si noti un puntino nero conficcato nella pelle, è probabile che sia una zecca. Innanzitutto, non si deve andare nel panico: la cosa più utile da fare è quella di prendere delle pinzette, afferrare l’insetto e, con un movimento rotatorio e verso l’alto, girarla ed estrarla. Il movimento circolare serve a fare in modo che la si estragga tutta e che non rimanga conficcata nella pelle solo la testa.

Come è formulato un buon anti zecche

Uno spray repellente efficace contro le zecche deve contenere una concentrazione elevata di DEET (Dietiltoluamide), uno dei repellenti più utilizzati e più potenti che esistano in circolazione. Inoltre, sull’etichetta dev’esserci scritto che è efficace per respingere tutte le specie di zecche, inclusa una tra le più diffuse in Italia, la Ixodes ricinus.