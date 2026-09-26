Sud Chiama Nord centrodestra: i nodi che restano da sciogliere

Cateno De Luca non promette niente, ma promette tutto. «Ci saremo», ha detto il leader di Sud Chiama Nord, pochi giorni dopo un incontro con il presidente del Senato Ignazio La Russa. Poi ha aggiunto, con quel tono che gli conosciamo: «Al momento non posso anticiparvi nulla, se non confermarvi che ci troverete sulla scheda elettorale delle prossime elezioni politiche». La notizia è stata riportata dal quotidiano locale La Sicilia. Non ha detto dove, non ha detto con chi. Ma la direzione, a leggere bene i fatti raccolti in queste settimane, sembra ormai tracciata: verso il centrodestra.

Diciamolo senza troppi giri di parole: la trattativa tra Sud Chiama Nord e la coalizione di governo esiste, è in corso, e a spingerla in prima persona c’è il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, da sempre vicino al sindaco di Taormina. Ma un conto è la spinta politica, un altro è la fumata bianca. E quella, al momento, non c’è.