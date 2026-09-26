Cenere Etna aeroporto Catania, dieci voli dirottati

Un temporale e la cenere lavica dal cratere Nord-Est dell’Etna causano disagi al Bellini: dieci voli dirottati e atterraggi ridotti a quattro l’ora.

Un violento temporale abbattutosi tutta la notte su Catania, insieme a un’intensa emissione di cenere lavica dal cratere Nord-Est dell’Etna, sta creando disagi all’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini. Secondo l’Ingv, la nube eruttiva raggiunge i 4 chilometri di altezza e si disperde verso Sud.

Dieci voli dirottati

Sono già dieci i voli dirottati su altri scali siciliani: cinque su Palermo, tre su Trapani e due su Comiso. Proprio da Comiso è decollato il volo Volotea Catania-Verona, che non ha potuto partire dallo scalo catanese.

Atterraggi ridotti a quattro l’ora

Il Nucleo di coordinamento operativo (Nco) ha disposto una restrizione a quattro atterraggi l’ora al Bellini, contro i dodici previsti in condizioni di piena operatività.

Allerta rossa per il volo

Sull’Etna resta in vigore il Vona (Volcano observatory notice for aviation) di colore rosso, emesso dall’Ingv di Catania. Si tratta del grado più alto su una scala di quattro livelli di allerta per la navigazione aerea.