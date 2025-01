Luca Sammartino assolto da accuse di corruzione elettorale

Il Tribunale di Catania ha assolto, con la formula “perché il fatto non sussiste”, il deputato regionale della Lega Luca Sammartino e Girolamo Brancato dall’accusa di corruzione elettorale. Sammartino era tra i 38 indagati nell’ambito dell’inchiesta Report coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catania. “Ho vissuto un calvario politico e umano che mi ha segnato profondamente, ma oggi posso esprimere soddisfazione per l’esito di questa vicenda, affrontata con coerenza e fiducia nella magistratura. Un ringraziamento particolare va ai miei legali Carmelo Peluso e Giovanna Vinci”, ha dichiarato Sammartino dopo l’assoluzione pronunciata dalla quarta sezione penale del Tribunale di Catania.

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ha dichiarato: “Accolgo con favore la notizia dell’assoluzione di Luca Sammartino con la formula ‘perché il fatto non sussiste’, che conferma la correttezza del suo operato. Gli rivolgo il mio pensiero affettuoso, augurandomi che possa risolvere anche le altre questioni pendenti”.

Parole di sostegno anche dal senatore siciliano della Lega e commissario regionale del partito, Nino Germanà: “La sentenza di assoluzione per Luca Sammartino è il giusto epilogo per una persona che ha sempre operato con integrità e trasparenza. Finalmente i fatti hanno chiarito la verità. A Luca va il mio abbraccio per il dolore e le difficoltà che ha dovuto affrontare ingiustamente”.