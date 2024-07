I Caraibi sono in Sicilia: 2 paradisi gratuiti che non puoi non visitare quest’estate | Quasi nessuno li conosce

Scopri i Caraibi della Sicilia: due paradisi in terra (cataniaoggi.it / pexels)

Scopri questi paradisi, sono in Sicilia e sono completamente gratuiti

L’estate è nel pieno del suo corso e per gli italiani è tempo di vacanze. Ognuno ha le proprie preferenze, in merito: c’è chi preferisce la montagna, fresca e dove godersi lunghe passeggiate e c’è chi invece non potrebbe mai e poi mai rinunciare al mare, dove farsi bagni freschi e rilassanti.

Molti amano andare all’estero durante le proprie ferie, così da visitare anche un altro paese ma c’è chi invece vuole onorare l’Italia e quindi sceglie ogni anno una meta mai visitata ma che merita e che può regalare nuove emozioni e nuovi panorami.

In merito alla Sicilia, oggi vi suggeriamo due paradisi gratuiti veramente meravigliosa che non vi faranno invidiare i vostri amici ai Caraibi o alle Maldive: ecco quali sono e come ci si arriva.

Se vai in Sicilia non puoi non andare qui

La Sicilia offre una vastità di panorami diversi e di spiagge uniche nel loro genere, perfette per qualsiasi esigenza. Una davvero imperdibile è la spiaggia di Sabbie Nere su Vulcano, un arcipelago delle Isole Eolie. Questa si caratterizza per il fondo del mare scuro, determinato dalle pietre laviche: la sabbia è infatti di origine vulcanica. Qui si trovano molte spiagge libere ma sono presenti anche lidi organizzati dove godersi tutti gli agi e le comodità del mondo. Se invece vi trovate nella zona di Palermo, non potete perdervi Cefalù: il Lido si caratterizza per un chilometro e mezzo di sabbia dorata, con un mare limpido davvero meraviglioso.

Nella zona di Trapani è invece bellissimo Scopello, una frazione del comune di Castellammare del Golfo famosa per la vecchia Tonnara, famosa per la pesca del tonno molto praticata negli anni. Qui ci si può immergere in acque cristalline, dove fare snorkeling ed esplorare i fondali.

La Scala dei Turchi

Parlando di Sicilia, però, non si può non citare la Scala dei Turchi, a pochi chilometri dalla Valle dei Templi ad Agrigento, nel comune di Realmonte. Per raggiungerla si deve percorrere un sentiero, al termine del quale ci si trova davanti alla grande scogliera bianca, scolpita dal vento e dall’acqua, che è unica al mondo.

Attenzione al sentiero per raggiungerla, che è tutt’altro che banale: se conoscete qualcuno del luogo o avete modo di parlare con qualcuno della zona, chiedete informazioni in merito.