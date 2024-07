Barbagallo (Pd), “siamo l’alternativa a Schifani”

“Da un lato, c’è un due percento in più rispetto alle politiche e alle regionali, dall’altro il partito in Sicilia non cresce come nel resto d’Italia. E’ un dato questo che ci deve far riflettere – ha sottolineato il segretario dem siciliano -. Siamo pronti oggi a fare un’analisi senza sconti, ma con uno spirito costruttivo: capire insieme come migliorare il dato siciliano”. Barbagallo ha ricordato, poi, come “siccità, rifiuti, incendi” siano “le tre emergenze che vedono purtroppo ogni anno protagonista la Sicilia”. Temi a cui a livello nazionale si aggiungono la riforma dell’autonomia differenziata e il premierato.

