Vasto incendio sulla Timpa di Acireale: vigili del fuoco in azione per ore, evacuate persone

Dopo diverse ore di impegnativo lavoro, conclusosi alle prime luci dell’alba, le squadre dei Vigili del Fuoco sono riuscite a circoscrivere e spegnere il vasto incendio che, da ieri pomeriggio, si era sviluppato sulla Timpa di Acireale, nella zona di Santa Maria delle Grazie. Grazie all’intervento tempestivo ed efficace dei soccorritori, le persone residenti nella zona hanno potuto fare rientro, in sicurezza, nelle loro abitazioni.

L’incendio, scoppiato ieri pomeriggio, ha investito una vasta area di macchia mediterranea, mettendo in pericolo anche alcune abitazioni isolate. A bruciare sono stati ettari di vegetazione, mentre le fiamme, spinte dal forte vento, minacciavano di estendersi ulteriormente. La situazione ha richiesto l’intervento immediato di quattro squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dai Distaccamenti di Acireale, Riposto, Linguaglossa e Vizzini. Sul posto sono state inviate anche alcune autobotti di rinforzo dalla sede centrale del Comando Provinciale.

Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono state particolarmente impegnative a causa delle raffiche di vento, che hanno reso difficile il controllo del fuoco. Tuttavia, grazie alla determinazione e alla professionalità dei Vigili del Fuoco, il rogo è stato domato alle prime luci dell’alba, consentendo ai residenti della zona di rientrare nelle proprie case.

Tra le persone evacuate in via precauzionale, vi era un nucleo familiare di sei persone, che risiedeva in una villetta nelle vicinanze dell’incendio. Il gruppo è stato trasferito in sicurezza ieri pomeriggio, mentre le fiamme si avvicinavano pericolosamente alla loro abitazione. Con il miglioramento della situazione e la cessazione del pericolo, questa mattina i sei residenti sono stati autorizzati a tornare a casa.