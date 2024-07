Controlli serrati nella zona costiera, tra Aci Castello e Aci Trezza

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania hanno coordinato una nuova attività di controllo integrato del territorio, a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, in ottemperanza ai servizi predisposti dal Questore.

L’azione della Polizia si è concentrata nelle ore serali nella zona costiera, tra Aci Castello e Aci Trezza, particolarmente frequentate da cittadini e turisti soprattutto in queste giornate estive.

Il servizio ha visto impegnati i poliziotti della Questura, un equipaggio delle Volanti, due del Reparto Prevenzione Crimine e un equipaggio della Polizia Locale che, congiuntamente, hanno effettuato diversi posti di controlli fissi e un pattugliamento dinamico di strada e piazze delle due realtà turistiche per assicurare la serenità dei cittadini e degli avventori delle diverse attività commerciali.

Complessivamente, sono state identificate 138 persone, tra cui 21 risultate già gravate da precedenti, e sono stati controllati 80 veicoli. Sono state accertate diverse infrazioni al Codice della Strada per le quali sono scattate le relative sanzioni. In particolare, sono state contestate violazioni relative alla mancata revisione periodica per tre veicoli, un caso di guida senza patente e altre carenze documentali.

I servizi di controllo proseguiranno nelle prossime settimane e toccheranno diversi punti strategici, secondo le direttive impartite dal Questore.