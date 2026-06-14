Controlli a Mascalucia: droga e infrazioni al Codice della Strada

Operazione straordinaria a Mascalucia

Mascalucia è stata al centro di un servizio straordinario di controllo del territorio messo in campo dai Carabinieri della Tenenza di Mascalucia, con il supporto dei colleghi della C.I.O. del 12° Reggimento Sicilia. Il dispositivo, coordinato dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania, ha impiegato più pattuglie e mezzi in contemporanea, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di droga tra i giovani e le violazioni al Codice della Strada.

Posti di blocco sulle strade principali

I militari hanno allestito diversi posti di controllo lungo i principali assi viari del comune etneo e nelle zone a maggiore affluenza. Le pattuglie hanno operato con perquisizioni personali e veicolari, puntando su un presidio diffuso del territorio. La Centrale Operativa ha garantito il coordinamento in tempo reale tra i diversi equipaggi impiegati sul campo, ottimizzando la copertura delle aree ritenute più sensibili. Nel corso dell’operazione sono state identificate 25 persone e fermati 17 veicoli.

Oltre mille euro di sanzioni stradali

I controlli sul rispetto del Codice della Strada hanno portato all’elevazione di verbali per un totale di 1.081 euro. Le infrazioni accertate riguardano la mancanza momentanea di documenti di circolazione, l’omessa revisione periodica ripetuta e la mancata copertura assicurativa. Per quest’ultima violazione è scattato anche il sequestro amministrativo del veicolo. Si tratta di violazioni che, secondo le forze dell’ordine, incidono concretamente sulla sicurezza di tutti gli utenti della strada, rendendo necessari controlli periodici e sistematici anche nei comuni dell’hinterland etneo.

Un 37enne segnalato alla Prefettura per marijuana

Al termine di una perquisizione personale, i carabinieri hanno trovato un 37enne residente a Mascalucia in possesso di una modica quantità di marijuana. Il soggetto è stato segnalato, quale assuntore, alla Prefettura di Catania ai sensi dell’articolo 75 del Testo Unico sugli stupefacenti. Si tratta di una misura amministrativa, non penale, prevista per il semplice possesso per uso personale. A seguito della segnalazione, la Prefettura potrà disporre l’applicazione di sanzioni amministrative accessorie, come il ritiro temporaneo della patente di guida o del passaporto.

La strategia di contrasto alla criminalità diffusa

Il servizio rientra nella più ampia strategia di presidio del territorio portata avanti dal Comando Provinciale di Catania. Operazioni di questo tipo vengono condotte periodicamente nei comuni dell’hinterland etneo con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica, scoraggiare lo spaccio e rendere le strade più sicure per tutti gli utenti. La sinergia tra le diverse componenti dell’Arma — dalla Tenenza locale al Reggimento Sicilia — rappresenta un modello operativo che consente di moltiplicare l’efficacia dei controlli, aumentando la percezione di sicurezza tra i cittadini e la capacità di deterrenza nei confronti di chi viola le norme.