1 gennaio 2025: il costo del bonifico bancario sarà di 4€ | L’Unione Europea ha deciso

Saranno previsti diversi cambiamenti dal 1° gennaio 2025 in campo bancario, l’Unione Europea ha preso la sua decisione. Per quale motivo il costo del bonifico sarà di 4€?

I cittadini stanno sperimentando molteplici cambiamenti nel corso degli ultimi anni, passano dai vari rincari, alle modifiche per effettuare i pagamenti, le autenticazioni e così via. Per questo bisogna essere sempre di mentalità aperta, in quanto nulla dura per sempre e soprattutto nella stessa maniera di quanto vissuto per esempio dai nostri nonni.

In passato per esempio, si faceva tutto di persona nei vari enti addetti, oggi giorno, grazie all’avvento sempre più innovativo della tecnologia, molte operazioni si possono fare online, accedendo con le varie credenziali o Spid, in base al servizio richiesto.

Anche la banca è cambiata parecchio nel corso dei decenni, dai costi di gestione, fino alle operazioni da gestire online o fisicamente. Per questo motivo, i correntisti dovrebbero iniziare a prepararsi al cambiamento che avverrà dal 1° gennaio 2025 in poi, l’Unione Europea ha deciso, il costo del bonifico sarà anche di 4€. Capiamoci meglio.

Nuove regole dal 2025

Le varie Leggi di Bilancio che vengono stilate di anno in anno dai vari governi, sono diverse proprio perché devono tenere conto della situazione economica che si registra nell’anno vigente. Per questo motivo i vari bonus e agevolazioni non sono sempre confermati e soprattutto ne arrivano di nuovi e i vecchi possono venire modificati, aggiungendo nuovi requisiti per poterne beneficiare.

Inoltre molte modifiche, si allineano alle disposizioni che l’Unione Europea impone ai propri Stati membri, come in merito alle nuove regole imposte ai vari istituti di credito. Ci saranno modifiche non soltanto in merito ai bonifici, ma anche ad altri aspetti, per rendere le procedure, le più universali possibili.

Cambiamenti in merito ai costi del bonifico

Come dicevamo quindi, dal 1° gennaio 2025 saranno molteplici i cambiamenti a cui i cittadini dovranno abituarsi, molti non ancora digeriti e altri che invece andranno a loro beneficio, come per esempio la questione del bonifico in banca. Infatti, dal 9 gennaio 2025, tutti le banche che fanno parte dei vari circuiti dell’Unione Europea, dovranno garantire al cittadino, di ricevere il bonifico istantaneo.

Per quanto riguarda l’inoltro invece, tutti gli enti saranno obbligati a permettere questa istantaneità entro il 9 ottobre 2025. In merito ai costi di gestione, per quanto riguarda l’inoltro del pagamento, come rivelano da money.it: “nell’area Sepa l’invio va in media da un minimo di 0,37 euro a un massimo di 4,37 euro, ma è essenziale che non siano applicati supplementi per l’istantaneità del bonifico”, rimanendo comunque variabile in base alle disposizioni dei vari enti di credito.