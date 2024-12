Conto deposito, dopo l’annuncio dell’UE stai perdendo solo tempo: il rendimento è davvero ridicolo

Attenzione ai conti deposito. L’Unione Europea lo ha annunciato proprio in queste ore e la notizia non ha entusiasmato.

Credi anche tu che i conti deposito siano un modo valido per far fruttare i tuoi risparmi di una vita? Forse ti stai sbagliando di grosso ed è arrivato il momento di ricrederti. L’ultimo annuncio della Banca Centrale Europea ha immediatamente allarmato le persone.

I tassi d’interesse sui conti deposito sono crollati negli ultimi mesi e ora il rischio potrebbe essere quello di buttare via il proprio denaro.

La BCE ha recentemente deciso di tagliare i tassi d’interesse e, di conseguenza, anche le banche italiane hanno cominciato a ridurli sui conti deposito e sui conti corrente. Per quanto riguarda i depositi vincolati, nella nostra nazione sono scesi al 4% annuo lordo. Se fino a qualche settimana fa la cosa sembrava entusiasmare le persone, adesso si è fatta largo una nuova preoccupazione.

La domanda che molte persone si sono cominciate a chiedere è stata: vale davvero la pena continuare a investire in questi strumenti? Scopriamolo subito assieme.

Le banche italiane sono davvero generose?

Moltissimi Paesi d’Europa hanno attualmente il tasso d’interesse ancora più basso. Basti pensare che in Germania, Austria e Francia questi tassi non superano il 2% (e ricordiamo che in Italia è al 4%). Secondo una recente indagine di Facile.it, sembrerebbe dunque che l’Italia sia al secondo posto in Europa, dietro solo alla Lituana. Per quanto riguarda invece i conti correnti, la situazione in Italia non è delle migliori: con un tasso medio dello 0.37%, il nostro Paese si aggiudica la quinta posizione in Europa. Le cose vanno invece molto bene in Lussemburgo, dove i correntisti ottengono un rendimento del 1.54% annuo.

A questo punto è lecito chiedersi quanto sia effettivamente intelligente investire così e la risposta non ti farà saltare di gioia.

Cosa fare da adesso in poi

Non è un segreto che l’UE stia facendo tutto il possibile per stimolare l’economia, anche se il risultato sui tassi d’interesse è tutt’altro che positivo per i risparmiatori. Sembrerebbe infatti che, attualmente, questo strumento sia tutto fuorché conveniente. Se al contrario vuoi far fruttare intelligentemente i tuoi risparmi, la cosa migliore da fare è riflettere su soluzioni alternative. I conti deposito potrebbero non essere più la soluzione migliore e nonostante l’Italia si mantiene tra i Paesi più generosi non è detto che sarà per sempre così.

Insomma, non aspettare un secondo di più e pensaci due volte prima di far affidamento sui conti deposito. La soluzione migliore potrebbe essere un’altra!