Viaggi, prenota solo in questo giorno della settimana e a quest’ora | 70% di sconto diretto, è matematico

Biglietti aerei e il segreto per volare risparmiando. Il ruolo delle compagnie low cost e l’algoritmo che decide i prezzi

Con l’arrivo della bella stagione e l’avvicinarsi delle ferie estive, migliaia di viaggiatori iniziano la loro ricerca del volo perfetto. Alcuni hanno già prenotato con largo anticipo, mentre altri si apprestano a farlo, affidandosi ai siti specializzati o alle agenzie di viaggio. In questo periodo le ricerche online si intensificano, così come le prenotazioni, e trovare il giusto compromesso tra date comode e costi contenuti diventa una vera sfida. Tuttavia, c’è un segreto che molti ignorano e che potrebbe fare la differenza per il portafoglio.

Negli ultimi anni, il trasporto aereo è diventato sempre più accessibile, anche grazie alla proliferazione delle compagnie low cost che hanno reso il volo una scelta alla portata di tutti. Con rotte che coprono ormai ogni angolo d’Europa e molte destinazioni extra UE, i voli economici sono diventati una realtà quotidiana. Ma i prezzi cambiano in base a una complessa rete di algoritmi, domanda e disponibilità. Non è quindi questione di fortuna, ma di conoscere i meccanismi con cui vengono stabilite le tariffe.

Secondo un’analisi condotta dal motore di ricerca Jetcost.it, esiste un giorno preciso della settimana in cui è più facile trovare voli a prezzi bassissimi: il martedì. In particolare, le ore migliori sono quelle del tardo pomeriggio e della sera. È in questa fascia oraria che le compagnie tendono a ricalibrare i prezzi, offrendo tariffe scontate su numerose tratte. L’idea è quella di stimolare le prenotazioni in un momento della settimana in cui, mediamente, la domanda è più bassa.

Un altro elemento che incide fortemente sul prezzo è l’orario del volo. Chi è disposto a viaggiare nelle ore notturne ha molte più probabilità di trovare offerte vantaggiose. I voli che partono a tarda sera o nelle primissime ore del mattino vengono spesso snobbati dai viaggiatori, e per questo le compagnie abbassano i prezzi per riempire i posti rimasti vuoti. È una strategia commerciale ben precisa, che può trasformarsi in un’occasione d’oro per chi sa coglierla.

Evita il weekend se vuoi risparmiare

Il fine settimana è da sempre il periodo più gettonato per partire. Di conseguenza, è anche il momento in cui i prezzi raggiungono i picchi più alti, soprattutto la domenica. Il lunedì e il mercoledì, invece, rappresentano valide alternative per chi cerca di risparmiare. Sono giorni in cui la domanda scende e i costi tendono a calare in modo significativo, offrendo una finestra utile per approfittare di tariffe più leggere.

Se le ferie estive offrono poche alternative per chi ha vincoli lavorativi, ci sono però altri periodi dell’anno in cui viaggiare costa decisamente meno. Gennaio e febbraio, ad esempio, sono considerati mesi di bassa stagione, ideali per chi vuole partire spendendo poco. Anche settembre offre opportunità interessanti, grazie alla fine della stagione turistica e a una domanda sensibilmente più bassa rispetto ai mesi precedenti.

Tempismo e flessibilità: la chiave per risparmiare

Alla base del risparmio sui voli aerei ci sono due parole chiave: tempismo e flessibilità. Essere pronti a prenotare nel momento giusto, magari dopo aver monitorato per qualche giorno l’andamento dei prezzi, e accettare orari e giorni meno comodi può fare la differenza tra una spesa ingente e un vero affare. Con un po’ di attenzione e strategia, è possibile trovare voli per le principali destinazioni turistiche a prezzi sorprendenti, anche sotto data.

In definitiva, chi desidera partire per le vacanze senza svuotare il conto corrente ha a disposizione strumenti e informazioni utili per farlo. Sapere quando prenotare, scegliere giorni e orari intelligenti, evitare i picchi di domanda e agire con prontezza sono i segreti per approfittare delle migliori offerte. La tecnologia aiuta, ma è sempre il buon senso e l’informazione a guidare i viaggiatori più accorti verso scelte vincenti.