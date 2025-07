ULTIM’ORA FARNESINA – “Li rimandano a casa tutti”: turisti bloccati con passaporto valido | In Europa succede solo qua, NON PARTITE

Estate in vacanza all’estero: occhio al passaporto e all’autorizzazione ETA nuove regole per entrare in questo Paese

Con l’arrivo dell’estate cresce il desiderio di viaggiare e il Regno Unito, pur non essendo rinomato per le sue spiagge, resta una meta molto frequentata. Londra, Edimburgo e altre città britanniche offrono attrazioni culturali, shopping e paesaggi incantevoli. Ma chi sceglie il Regno Unito come destinazione per le vacanze deve fare particolare attenzione alle nuove regole d’ingresso, entrate in vigore dal 2 aprile 2025 e legate all’autorizzazione elettronica ETA.

Dal mese di aprile, tutti i cittadini europei che intendono recarsi nel Regno Unito per turismo, affari o studio devono ottenere l’ETA (Electronic Travel Authorisation). Si tratta di un permesso digitale, simile all’ESTA statunitense, che si richiede facilmente online tramite app o sito ufficiale del governo britannico. Il costo attuale è di circa 10 sterline, ma si prevede un aumento a 16 sterline, pari a circa 19 euro. L’ETA ha una validità di due anni, ma con una condizione importante: resta valida solo finché il passaporto associato non scade.

Anche se non è una regola sancita dal diritto internazionale, il Regno Unito richiede che il passaporto sia valido per almeno sei mesi al momento dell’ingresso. Questo significa che, se il vostro documento scade nei sei mesi successivi al viaggio, la piattaforma ETA può respingere la richiesta in automatico. È ciò che è accaduto a un cittadino austriaco che, nonostante avesse ancora un passaporto formalmente valido, si è visto rifiutare l’ETA per via della data di scadenza troppo ravvicinata.

Nel caso dell’uomo austriaco, il sistema ha impedito l’invio della richiesta, impedendogli quindi di ottenere l’autorizzazione necessaria per l’ingresso nel Regno Unito. Questo dimostra quanto sia essenziale controllare non solo che il passaporto sia valido, ma anche che resti tale per almeno sei mesi dopo la data prevista per il viaggio. Diversamente, il rischio è quello di dover rinunciare alla partenza o affrontare lunghe procedure di rinnovo all’ultimo minuto.

Divergenze tra operatori: criteri di verifica non sempre uniformi

Un aspetto ancora poco chiaro riguarda i diversi criteri adottati dai vari operatori abilitati alla gestione delle richieste ETA. Mentre alcuni seguono rigidamente la regola dei sei mesi, altri sembrano ammettere anche passaporti con scadenze più ravvicinate. Questa discrepanza crea incertezza e potrebbe indurre i viaggiatori a sottovalutare i rischi, affidandosi a piattaforme che non garantiscono l’approvazione da parte delle autorità britanniche.

Per evitare disagi e situazioni sgradevoli, è caldamente consigliato rinnovare il passaporto per tempo, soprattutto se si sta pianificando un viaggio in un Paese con regole d’ingresso restrittive. Anche se formalmente valido, un documento con pochi mesi di autonomia potrebbe non essere sufficiente per superare i controlli automatizzati o per ottenere i visti digitali richiesti.

Richiedere l’ETA per tempo è la mossa più prudente

Un’altra raccomandazione utile è quella di non aspettare gli ultimi giorni per presentare la domanda ETA. Procedere con largo anticipo consente di intervenire tempestivamente in caso di problemi tecnici, errori nei dati inseriti o, come visto, ostacoli legati alla scadenza del passaporto. Avere margine di manovra può fare la differenza tra una partenza serena e una vacanza compromessa.

Le normative per i viaggiatori sono in continuo aggiornamento, soprattutto in epoca post-Brexit. Prima di partire per il Regno Unito o per qualsiasi altra destinazione, è bene consultare i siti ufficiali e le fonti istituzionali. Conoscere in anticipo le regole consente di affrontare ogni viaggio con tranquillità e senza sorprese, godendosi appieno l’esperienza all’estero.