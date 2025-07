ECLISSI DI SOLE – Segnati questa data: per un minuto caleranno le tenebre | È l’ultima occasione della tua vita per vederne una

Il fascino del Sole oscurato: un’esperienza celeste indimenticabile, ecco quando la terra resterà al buio

L’eclissi di Sole rappresenta uno degli spettacoli astronomici più affascinanti a cui si possa assistere. L’ultima occasione irripetibile si è verificata l’8 aprile 2024, quando la totalità ha coinvolto Messico, Stati Uniti e Canada. In tanti avrebbero voluto viverla di persona, ma chi non ha potuto partecipare non deve disperare: il calendario celeste ci riserva altre emozioni entro la fine del decennio, anche dall’Italia.

La prima occasione da segnare in agenda è quella del 29 marzo 2025. Si è trattato di un’eclissi parziale, visibile anche nel nostro Paese. Il Sole è rimasto coperto per circa il 20% a Milano, per il 10% a Roma e per un modesto 4% a Napoli. Sebbene non si sia trattato di un’eclissi totale, l’evento è stato comunque suggestivo. A livello globale, il punto di massima oscurazione (95%) è stato nella zona di Terranova, in Canada. L’eclissi è iniziata alle 08:50 UTC, e terminata intorno alle 12:43 (orari convertiti in ora italiana).

L’eclissi parziale si verifica quando la Luna, pur allineandosi tra Sole e Terra durante la fase di Luna Nuova, non riesce a coprire completamente il disco solare. Questo accade per via dell’inclinazione dell’orbita lunare rispetto all’eclittica. In questi casi, si crea una zona di penombra sulla superficie terrestre, dove lo spettacolo del Sole che si oscura parzialmente è comunque straordinario.

Ben più spettacolare sarà l’eclissi del 12 agosto 2026. La totalità del fenomeno coinvolgerà vaste aree dell’Europa, tra cui la Spagna settentrionale. Anche l’Italia vivrà l’evento in modo significativo: al Nord il Sole sarà oscurato oltre il 90%, mentre al Sud si toccherà il 50%. Purtroppo il tramonto anticiperà la totalità dalle nostre latitudini, ma l’atmosfera che si verrà a creare poco prima sarà comunque unica. L’eclissi inizierà alle 18:34 italiane, raggiungerà il culmine alle 19:50 e terminerà alle 21:57.

Una meta consigliata? La Galizia spagnola

Per chi desidera vivere un’eclissi totale nel cuore dell’Europa, la Spagna sarà la destinazione perfetta. Madrid rientrerà nella fascia della totalità e l’oscuramento sarà completo. Una breve trasferta sarà quindi sufficiente per assistere a un evento di rara bellezza. Anche Reykjavík, in Islanda, offrirà una visibilità totale, seppure per pochi secondi.

Due anni più tardi, il 2 agosto 2027, il Sole sarà nuovamente oscurato dalla Luna. Questa volta l’eclissi totale sarà osservabile in tutta la sua potenza a poche decine di chilometri dalla costa sud della Sicilia. Sebbene l’Italia non rientri nella fascia della totalità, in regioni come la Sicilia e la Calabria il Sole sarà oscurato fino al 90%. L’Egitto, la Tunisia e la città islamica di La Mecca offriranno le migliori condizioni di osservazione.

Come osservare in sicurezza il fenomeno

Mai guardare il Sole ad occhio nudo, nemmeno durante un’eclissi. Le radiazioni solari possono provocare danni permanenti alla vista. Per godersi in sicurezza il fenomeno è necessario dotarsi di occhiali protettivi con filtri certificati. Esistono anche appositi filtri da applicare su binocoli o telescopi. È possibile acquistare facilmente questi strumenti online o presso centri astronomici specializzati.

L’eclissi solare, oltre a essere un fenomeno astronomico, è anche un’esperienza condivisa. Associazioni come Astronomitaly organizzeranno eventi, osservazioni guidate e incontri divulgativi in tutta Italia. Seguire la loro newsletter può essere un ottimo modo per partecipare attivamente a questi momenti. Perché ogni eclissi è unica, e viverla insieme la rende ancora più memorabile.