Ti uccide in 2 giorni: allerta focolai emergenti, la nuova patologia è sconosciuta e letale

Il mondo è in apprensione per una nuova malattia che si sta velocemente espandendo e che ha causato molte vittime

Una misteriosa malattia ha recentemente colpito la Repubblica Democratica del Congo, causando oltre 50 decessi in poche ore dall’insorgenza dei sintomi. L’epidemia è iniziata il 21 gennaio 2025 nella provincia nord-occidentale di Équateur, con 419 casi segnalati, inclusi 53 decessi.

Il primo focolaio è stato registrato nel villaggio di Boloko, nel distretto sanitario di Bolomba. Secondo le indagini preliminari, tre bambini hanno consumato la carcassa di un pipistrello e sono deceduti entro 48 ore dall’insorgenza dei sintomi. Questo evento suggerisce una possibile origine zoonotica della malattia.

I sintomi iniziali includono febbre, mal di testa, diarrea e affaticamento, che rapidamente evolvono in manifestazioni emorragiche, come sanguinamento dal naso e vomito con tracce di sangue. La rapidità della progressione e l’elevato tasso di mortalità hanno destato preoccupazione tra le autorità sanitarie.

Nonostante la somiglianza dei sintomi con malattie come Ebola e Marburg, i test di laboratorio hanno escluso questi virus come cause dell’epidemia. Le indagini continuano per identificare l’agente patogeno responsabile.

L’isolamento geografico dei villaggi colpiti e le limitate risorse sanitarie locali complicano le operazioni di raccolta campioni e diagnosi. Le autorità stanno collaborando con l‘Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per accelerare le indagini e contenere la diffusione della malattia.

Possibili cause in esame

Oltre all’ipotesi zoonotica legata al consumo di pipistrelli, si stanno valutando altre possibili cause, tra cui infezioni da malaria grave, febbri emorragiche virali o intossicazioni alimentari. La presenza di sintomi emorragici e l’elevata letalità rendono necessarie analisi approfondite per determinare l’origine esatta dell’epidemia.

Le autorità sanitarie hanno implementato misure di isolamento per i pazienti, limitazioni ai viaggi nelle aree colpite e campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza alimentare. L’OMS sottolinea l’importanza di un intervento tempestivo per prevenire la diffusione della malattia ad altre regioni.

Misure di contenimento

Negli ultimi anni, l’Africa ha registrato un aumento del 60% dei focolai di malattie zoonotiche, spesso legate al consumo di fauna selvatica. Questo trend evidenzia la necessità di strategie preventive e di monitoraggio per ridurre il rischio di nuove epidemie.

La situazione nella Repubblica Democratica del Congo richiede attenzione internazionale e supporto per identificare l’agente patogeno responsabile e implementare misure efficaci di controllo. La collaborazione tra autorità locali, organizzazioni sanitarie e comunità è essenziale per contenere l’epidemia e prevenire future emergenze sanitarie.