Patente, l’esecutivo ha deciso: si prende senza fare l’esame | Un corso in autoscuola e te la stampano in 5 minuti

Segui Cataniaoggi su Google News
Francesca Cattaneo 21 Agosto 2025 - 19:35
Patente (sicurauto) - cataniaoggi

Patente (sicurauto) - cataniaoggi

Una decisione del governo cambia per sempre il modo di ottenere la patente.

Il momento in cui si stringe tra le mani la patente resta inciso nella memoria: è il simbolo di libertà e indipendenza, il lasciapassare per viaggiare senza vincoli. Fino a oggi, però, arrivare a quel traguardo ha sempre significato affrontare un percorso fatto di studio, pratica e soprattutto di esami.

Il primo ostacolo è quasi sempre il test teorico, temuto da molti aspiranti guidatori. Centinaia di domande, trabocchetti, regole e segnali da memorizzare: un esame che richiede impegno e concentrazione. Superata questa prova, si può finalmente passare alla guida su strada, ma solo in presenza di un istruttore o un accompagnatore qualificato.

Poi arriva l’ultimo gradino: l’esame pratico. Un momento di tensione in cui ogni piccolo errore può significare rinviare di settimane – o mesi – il sogno di guidare in autonomia. Per anni questa è stata la prassi, uguale per tutti, indipendentemente dal mezzo scelto.

Oggi, però, qualcosa è cambiato. Una recente misura approvata dall’esecutivo ha introdotto una svolta senza precedenti, semplificando l’iter per ottenere una specifica categoria di patente.

Una svolta attesa da migliaia di aspiranti centauri

La novità riguarda in particolare chi vuole mettersi in sella a una moto di media cilindrata. Tradizionalmente, per ottenere questa patente era necessario non solo aver accumulato esperienza con categorie minori, ma anche sostenere un ulteriore esame.

Le cose ora si alleggeriscono: al posto della prova finale, il nuovo sistema prevede una formazione mirata che si svolge interamente in autoscuola, con istruttori qualificati e moduli che combinano teoria e pratica.

auto (larepubblica) - cataniaoggi
auto (larepubblica) – cataniaoggi

Come funziona il nuovo percorso

Il corso, della durata di 7 ore, affronta sia la parte normativa che le tecniche di guida, garantendo un livello di preparazione elevato senza lo stress dell’esame. Una volta completato, è la stessa autoscuola a rilasciare l’abilitazione.

La novità è davvero importante. Da ora in poi non dovrai più sostenere alcun esame per prendere la patente: il corso sostituisce la prova pratica e teorica finale, riducendo tempi e ansie, ma mantenendo intatta la qualità della preparazione.

serpente (pexels) - cataniaoggi

Lo piantano in tutti i giardini d’Italia: è una calamita per i serpenti | Fa frutti squisiti ma non lasciarti ingannare

Francesca Cattaneo 18 Agosto 2025 - 07:35

Supermercato, la regola non scritta di WhatsApp: se la segui risparmi tantissimo | Scoperta la funzione segreta della chat

Carolina Falco 06 Agosto 2025 - 07:35

Tessera sanitaria, approvato il canone annuale: da ora paghi cifre folli per usare il SSN | Peggio degli Stati Uniti

Carolina Falco 05 Agosto 2025 - 19:35

Postepay, bonus statale da 10.000€ a tutti i correntisti | Se hai questa tessera sei tra gli aventi diritto

Carolina Falco 05 Agosto 2025 - 07:35

Bagaglio a mano, se non vuoi imbarcare il trolley questa tecnica fa per te | La insegnano ai militari, ti raddoppia lo spazio

Carolina Falco 04 Agosto 2025 - 19:35

Vacanze, in Sicilia 300€ la nuova tassa turistica: se vai qui ti rovinano | Anche in tenda paghi un salasso

Carolina Falco 04 Agosto 2025 - 07:35

Ultimissime

Patente (sicurauto) - cataniaoggi

Patente, l’esecutivo ha deciso: si prende senza fare l’esame | Un corso in autoscuola e te la stampano in 5 minuti

Francesca Cattaneo 21 Agosto 2025 - 19:35

Marzamemi Cinefest 2025: cinema, musica e tradizioni mediterranee nel borgo marinaro

Redazione 21 Agosto 2025 - 17:00

Catania, maxi-sequestro dei Nas: quattro tonnellate di pasta invase da parassiti

Redazione 21 Agosto 2025 - 13:53

San Giovanni Galermo, spari nella notte: arrestato un 18enne con pistola clandestina

Redazione 21 Agosto 2025 - 13:45

Controlli straordinari della Polizia a Mascalucia: 178 persone identificate e 75 veicoli verificati

Redazione 21 Agosto 2025 - 13:40