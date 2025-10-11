Eletta ufficialmente la città italiana dei multimilionari: ce ne sono 115.000 in pochi chilometri quadrati | Si sono arricchiti tutti facendo così

Questa città è stata eletta capitale italiana dei multimilionari: è la terza in Europa per concentrazione della ricchezza

Secondo il rapporto 2024 di Henley & Partners, società internazionale specializzata in patrimoni e migrazioni di capitali, la distribuzione della ricchezza nelle principali città europee mostra un divario crescente. In molti Paesi, una larga parte della popolazione fatica a coprire le spese quotidiane, mentre una minoranza detiene patrimoni significativamente superiori alla media nazionale. Lo studio, citato dalla rivista italiana Esquire, mette in evidenza come alcune città siano veri e propri poli di concentrazione di ricchezza.

In Italia, Milano emerge come la città con la più alta concentrazione di residenti multimilionari. Secondo i dati aggiornati, la capitale lombarda ospita 17 residenti multimilionari, collocandosi al terzo posto in Europa. Solo Londra e Parigi superano questo numero, confermando il ruolo di Milano come centro economico strategico. Roma, seconda città italiana per ricchezza privata, si colloca all’ottavo posto europeo, con nove residenti multimilionari.

L’ascesa di Milano è legata a diversi fattori. La città è riconosciuta a livello internazionale come capitale della moda e del design, ospita la Borsa Italiana e vanta un tessuto economico dinamico nei settori finanziario, commerciale e culturale. Lo shopping esclusivo, la gastronomia di lusso e le attività culturali di rilievo contribuiscono a consolidare la sua attrattività per investitori e capitali stranieri.

Oltre ai residenti multimilionari, Milano conta circa 115.000 milionari, con una crescita del 24% negli ultimi dieci anni. La città, con una popolazione di 1,3 milioni di abitanti, si conferma quindi un polo di accumulazione di ricchezza e di opportunità imprenditoriali. Questo dinamismo non solo favorisce gli investimenti, ma ha anche un impatto diretto sulle entrate fiscali italiane.

Impatto fiscale e contributo dei super-ricchi

Il gettito fiscale italiano ha raggiunto 189,9 miliardi di euro nel 2024, registrando un aumento del 9% rispetto all’anno precedente. Gran parte di questo incremento è attribuibile ai contribuenti più ricchi, sottolineando come i grandi patrimoni contribuiscano in modo significativo al bilancio dello Stato. Milano, in questo contesto, emerge come città strategica non solo per la ricchezza privata, ma anche per la capacità di generare entrate fiscali.

Nonostante la crescita economica e l’aumento dei patrimoni privati, permane un dibattito sul tema dell’equità sociale. La concentrazione di grandi capitali in pochi centri urbani accentua i divari tra ricchi e cittadini con redditi più bassi, alimentando discussioni su politiche di redistribuzione e opportunità di accesso al benessere.

Milano come centro di attrazione internazionale

Il rapporto evidenzia come Milano operi come centro di accumulazione di ricchezza, attirando capitali esteri e investimenti. La città non è solo un hub finanziario, ma anche un punto di riferimento culturale e imprenditoriale che consolida il suo ruolo sulla mappa economica europea. Il modello milanese mostra come la combinazione tra attrattività economica e vivacità culturale possa creare concentrazione di ricchezza su scala internazionale.

Guardando al futuro, Milano dovrà bilanciare la crescita dei grandi patrimoni con la necessità di garantire opportunità e benessere diffuso. La città rimane un esempio di successo economico, ma il rapporto di Henley & Partners mette in luce la sfida strutturale di una distribuzione della ricchezza sempre più polarizzata, che richiede politiche mirate per ridurre le disuguaglianze e sostenere la coesione sociale.