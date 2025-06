CONFERMATO SCONTO PENSIONATI – Presenta il tuo smartphone alle casse e dimezzi lo scontrino | Spendi il 50% meno, le casalinghe ormai campano così

Un trucco legale, furbo e a portata di tutti: ecco perché sempre più italiani lo stanno usando.

C’è un nuovo modo per risparmiare che sta spopolando tra pensionati, studenti e famiglie: niente tessere fedeltà, coupon da ritagliare o carte punti da timbrare. Basta lo smartphone. Una semplice app può ridurre anche del 50% il costo della spesa, delle colazioni fuori o della cena in pizzeria. In tempi in cui ogni euro conta, imparare a sfruttare le offerte giuste può davvero fare la differenza.

Con l’inflazione che ha colpito duramente il carrello della spesa e le bollette che sembrano lievitare mese dopo mese, molti italiani si sono rassegnati a tagliare spese su tutto. Ma c’è chi ha trovato un’alternativa più intelligente: cercare gli sconti ovunque, anche dove prima non si guardava. Il segreto? Non è tanto comprare di meno, ma comprare meglio.

E per farlo, bisogna conoscere gli strumenti giusti.

Supermercati, bar, panetterie, rosticcerie e perfino ristoranti: oggi sono tanti gli esercizi che offrono sconti extra a chi prenota online o sfrutta piattaforme di food recovery. Alcuni, poi, riservano offerte esclusive per over 65 o famiglie monoreddito, a condizione di mostrare lo smartphone alla cassa o registrarsi con l’apposito codice.

I nuovi sconti digitali: si risparmia anche sul pane

I più attenti lo hanno già capito: il futuro dello shopping passa dal digitale. App come Too Good To Go, Satispay o persino WhatsApp Business stanno trasformando il modo in cui si accede agli sconti. Niente pubblicità in tv, nessun volantino nella buca delle lettere, ma offerte lampo, disponibili solo per chi sa dove cercarle. Le famiglie più attente ricevono ogni mattina una notifica con i negozi che vendono prodotti scontati o invenduti del giorno prima.

C’è chi ha imparato a programmare la propria spesa in base alle offerte disponibili su queste piattaforme. Le borse “a sorpresa”, ad esempio, permettono di portare a casa prodotti da forno, panini o pizza a metà prezzo o meno, a patto di non avere troppe pretese sulla varietà. Ma con un pizzico di flessibilità e organizzazione, il risparmio può essere davvero notevole.

Tutto merito di un’app e… di qualche errore di troppo

E pensare che tutto è partito da una domanda banale: perché i miei soldi spariscono così in fretta? Quando ho deciso di analizzare le mie spese, mi aspettavo di trovare colpevoli come bollette o abbonamenti dimenticati. Invece, la verità era più semplice: stavo spendendo troppo in cibo.

Quei brunch alcolici del fine settimana, le cene creative del venerdì sera e persino le “offerte imperdibili” all’ingrosso avevano eroso il mio budget ben più delle spese fisse. E con l’inflazione alle stelle, tutto sembrava costare di più. È stato allora che ho scoperto Too Good To Go, la piattaforma che ti permette di acquistare gli avanzi di giornata a pochi euro. La uso da quando è arrivata a Los Angeles. Le borse costano tra i 5 e gli 8 dollari e contengono cibo che altrimenti verrebbe buttato: croissant, bagel, panini, persino piatti caldi. Certo, non sai mai esattamente cosa troverai – ma proprio questo rende l’esperienza divertente. E soprattutto, ti permette di mangiare bene, spendendo pochissimo.