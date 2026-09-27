Sagra del Pistacchio Bronte, folla e autorità alla 35ª edizione

Prima domenica della 35ª edizione a Bronte, tra stand gastronomici e visite di La Vardera, Amata e del sindaco di Cesarò Ceraldi.

Le vie del centro storico di Bronte si sono riempite di visitatori nella prima domenica della 35ª edizione della Sagra del Pistacchio. Tra gli stand allestiti fin dalle prime ore, il pubblico ha potuto assaggiare le creazioni di pasticceri e ristoratori locali a base del prodotto che dà il nome alla manifestazione.

Le visite istituzionali

Diverse autorità hanno raggiunto la sagra nel corso del fine settimana. Sabato sera è arrivato il deputato regionale Ismaele La Vardera, che ha commentato il valore dell’evento per il territorio: «La Sagra del Pistacchio è la celebrazione di un’eccellenza che caratterizza il territorio e gli conferisce un’identità forte. È un patrimonio che va valorizzato con impegno».

Ieri mattina è stata la volta dell’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, arrivata a bordo di una Moto Ape Calesse decorata in stile carretto siciliano, lo stesso mezzo usato dal sindaco per l’inaugurazione. Alla sagra ha preso parte anche il sindaco di Cesarò, Katia Ceraldi, con una rappresentanza del Comune nebrodeo.

Tra la folla in corso Umberto

Amata, accompagnata dal sindaco di Bronte, dall’assessore Fabio Meli e dal presidente del Consiglio comunale Silvia Fallico, si è fermata tra la gente in piazza. «La parola d’ordine dev’essere sinergia, per mettere insieme ogni risorsa e valorizzare al meglio una terra dalle peculiarità uniche. Il pistacchio di Bronte è un ambasciatore della nostra terra», ha detto l’assessore.

Un momento di tradizione popolare ha animato la giornata quando il sindaco Gullotta, con la fascia tricolore, e l’assessore Meli sono saliti su un carretto siciliano, provando anche a guidarlo tra gli applausi dei presenti.

Gli stand e gli spettacoli

Le degustazioni e gli spettacoli organizzati dal Consorzio di Tutela in piazza Spedalieri hanno registrato una buona partecipazione, così come gli altri stand allestiti lungo corso Umberto.

Il programma dei prossimi giorni

Dopo la pausa di alcuni giorni, la sagra ripartirà venerdì con il fine settimana conclusivo della 35ª edizione.