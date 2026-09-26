Casa di prostituzione a Catania, scoperta vicino Corso Italia

Un appartamento in una zona centrale di Catania, a pochi passi da Corso Italia, era diventato il luogo dove una donna riceveva clienti a pagamento. La Polizia di Stato ha scoperto e chiuso la casa di prostituzione, gestita da una 37enne di nazionalità cinese che è stata denunciata al termine degli accertamenti.

Gli annunci online e i prezzi delle prestazioni

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la donna pubblicizzava la propria attività su un sito internet specializzato in annunci per escort. Sulla pagina comparivano le foto, un numero di telefono per fissare gli appuntamenti e l’elenco delle prestazioni con i relativi prezzi.

Il controllo del Commissariato Borgo Ognina

A intervenire sono stati i poliziotti del Commissariato Borgo Ognina, che al momento del controllo hanno sorpreso la donna all’interno dell’appartamento in compagnia di un cliente. Entrambi sono stati condotti negli uffici di polizia per l’identificazione e i necessari accertamenti.

La denuncia

Al termine degli accertamenti la 37enne è stata denunciata per l’esercizio di una casa di prostituzione. L’appartamento vicino a Corso Italia, secondo quanto riferito dalla Questura, era stato trasformato in un luogo destinato agli incontri con i clienti.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione, gli indagati sono presunti innocenti fino a sentenza definitiva e che le ricostruzioni riportate corrispondono all’ipotesi accusatoria.