Nubifragio Catania, allagate Pescheria e Fiera

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Redazione 26 Settembre 2026 - 11:35

Un violento temporale allaga le strade e i mercati storici della città, con disagi alla viabilità e voli dirottati dall’aeroporto di Fontanarossa.

Un violento temporale si è abbattuto nelle ultime ore su Catania, trasformando le strade in torrenti e allagando diverse zone della città. Il nubifragio a Catania ha colpito in particolare i mercati storici della Pescheria e della Fiera, dove i venditori hanno dovuto mettere in salvo banchi e merce prima che l’acqua invadesse le bancarelle.

Strade e autostrada in tilt

I disagi si sono estesi alla viabilità urbana ed extraurbana. Rallentamenti si sono registrati anche lungo l’autostrada A18, mentre tra le zone più colpite ci sono il lungomare cittadino e l’area costiera di Aci Castello.

Voli dirottati a Fontanarossa

Le ripercussioni maggiori si sono avute nei pressi dell’aeroporto di Catania Fontanarossa, già alle prese con le restrizioni legate alle emissioni di cenere lavica dell’Etna. A causa delle condizioni meteo avverse lo scalo ha dovuto dirottare una decina di voli su altri aeroporti siciliani.

La società di gestione Sac ha comunicato la sospensione delle attività di volo in arrivo e limitazioni temporanee al numero di partenze fino alle 16 di sabato 26 settembre, per le attività vulcaniche in corso e per il maltempo.

Il ritorno alla normalità

Nel pomeriggio la fase più acuta dell’ondata di maltempo si è esaurita e sulla città è tornato il sole, mentre la situazione a Fontanarossa resta condizionata dalle limitazioni previste fino al pomeriggio.

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