Aeroporto Catania sospensione voli fino a mezzanotte per l’Etna

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Redazione 27 Settembre 2026 - 18:42

La Sac ha disposto il prolungamento della chiusura dello spazio aereo del settore C1 per la cenere vulcanica emessa dall’Etna.

L’aeroporto di Catania Fontanarossa resta chiuso al traffico aereo fino alla mezzanotte di oggi. La Sac, società che gestisce lo scalo, ha prorogato la sospensione di tutti i voli a causa dell’attività dell’Etna, che continua a emettere cenere vulcanica in atmosfera.

Il motivo della chiusura

In una nota diffusa nella mattinata di oggi, la Sac spiega: «a causa dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera e l’attuale direzione dei venti prevalenti, è stato disposto il prolungamento della chiusura degli spazi corrispondenti al settore C1».

Cosa devono fare i passeggeri

La società di gestione raccomanda a chi ha un volo in programma di verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea prima di mettersi in viaggio verso l’aeroporto.

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