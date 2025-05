Nuovi biglietti in vendita per Elettra di lunedì 26 maggio

Agevolazioni per i residenti in provincia di Siracusa.

La Fondazione INDA comunica che si sono concluse le procedure di riprogrammazione a lunedì 26 maggio di tutti i biglietti acquistati per la replica dell’Elettra di Sofocle del 15 maggio non messa in scena a causa delle avverse condizioni meteo.

Completate le attività di riprogrammazione, la Fondazione INDA informa che da domani, giovedì 22 maggio, è possibile acquistare i biglietti rimasti disponibili a teatro per la replica dell’Elettra di Sofocle di lunedì 26 maggio.

Per andare incontro alle tante richieste da parte di residenti a Siracusa e nei comuni della provincia, la data del 26 maggio sarà una “giornata siracusana”. I residenti in tutta la provincia di Siracusa, presentando un documento valido di riconoscimento, potranno acquistare fino a un massimo di due biglietti, al prezzo di 20 euro per ciascun biglietto. I biglietti potranno essere acquistati solo ed esclusivamente presentandosi di persona alla biglietteria di corso Matteotti aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 o al botteghino presente al Teatro Greco, da martedì a domenica dalle 9 alle 19.