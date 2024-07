La puntata 0 è andata bene, presenti tu: clamoroso a Rai 1 | Provino superato, presenterà Affari Tuoi

Arriva lui ad Affari Tuoi, su Rai 1 cambierà tutto

La prossima stagione televisiva, quella del 2024/2025, porterà con sé molti inevitabili cambiamenti per la Rai. Al centro di questo turbine c’è l’addio di Amadeus e il suo passaggio dalla Rai al Nove, rete che ha già accolto altri personaggi come Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, un tempo protagonisti assoluti dei primi tre canali.

Il primo grosso dubbio dei telespettatori, alla notizia dell’addio di Amadeus, è stato quello del Festival di Sanremo. Nonostante il conduttore veronese avesse già detto che non l’avrebbe più condotto, c’è chi ci sperava ancora un po’. Da poco, però, il nome è emerso: la prossima edizione sarà condotta da Carlo Conti, che ricoprirà anche il ruolo di direttore artistico.

Un altro nodo importante, però, è quello di Affari Tuoi, programma che grazie alla conduzione leggera e divertente di Amadeus era tornato a guadagnare ascolti incredibili e che aveva catalizzato l’attenzione anche dei più giovani. Ora un nome è spuntato: ecco chi lo condurrà.

Chi condurrà Affari Tuoi: proposta interessante

A lanciare questo scoop è stato direttamente lui che, qualche giorno fa, nelle proprie storie su Instagram ha pubblicato uno scatto inequivocabile, che ritraeva uno dei celebri “pacchi” di Affari Tuoi. Stiamo parlando di Stefano De Martino, uno dei volti più giovani dell’intrattenimento targato Rai. L’ex ballerino, nato ad Amici di Maria De Filippi, ha presto scoperto che la sua strada non sarebbe stata quella della danza ma quella della conduzione e dell’intrattenimento. La Rai, quindi, l’ha preso con sé e gli ha dato fiducia, riscuotendo buoni ascolti e dati sempre in crescita per quanto riguarda i suoi programmi.

Si vocifera che, prima della conferma definitiva, Stefano De Martino abbia dovuto condurre un test per vedere se fosse adeguato alla conduzione di Affari Tuoi. Secondo quanto rivelato da Cinguetterai, il mattatore campano l’avrebbe superato a pieni voti.

Presto in tv

Sembra che Stefano De Martino sia già attivo per vestire i nuovi panni del conduttore di Affari Tuoi. Il promo, infatti, sarebbe stato realizzato nei giorni scorsi presso il Teatro delle Vittorie e pare che la prossima edizione vedrà un ritorno al passato, con i pacchi in cartone e il telefono di vecchia generazione.

Per De Martino, però, questo non sarà l’unico nuovo impegno. Nella prossima stagione, infatti, sarà protagonista anche a Tale e Quale Show di Carlo Conti come giudice speciale in una delle puntate: il programma inizierà il 27 settembre.