Weekend di controlli interforze nel centro di Catania: sicurezza e prevenzione per una movida serena

Come ogni fine settimana, anche quello appena trascorso è stato caratterizzato da un articolato servizio di controllo interforze, predisposto con ordinanza del Questore di Catania, per garantire il sereno svolgimento della movida nel centro storico e, in particolare, nelle zone più frequentate da cittadini e turisti nei pressi di locali e luoghi di ritrovo.

Il dispositivo di sicurezza, coordinato da un Ufficiale di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, ha visto la partecipazione di pattuglie della Polizia, del X Reparto Mobile, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e dell’Esercito Italiano, nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”. Presente anche il supporto della Polizia Scientifica.

Prevenzione e legalità nei luoghi della movida

L’obiettivo principale è stato quello di prevenire comportamenti illeciti che possano turbare l’ordine e la sicurezza pubblica, vigilando sul regolare svolgimento della movida serale e notturna e sulle iniziative organizzate nel centro storico, particolarmente affollato da giovani.

Per questo motivo, sono stati attivati posti di controllo e presidi fissi in aree nevralgiche come piazza Bellini, via Sangiuliano, via Landolina, via Coppola, via Teatro Massimo, via S. Filomena, via Gemmellaro, piazza Università, piazza Stesicoro, piazza Manganelli, via Etnea e altre zone limitrofe.

Durante la notte sono state identificate 200 persone, di cui 41 con precedenti penali, e controllati 92 veicoli. Le pattuglie appiedate hanno presidiato le aree pedonali per evitare l’accesso di mezzi a due ruote e garantire la sicurezza di pedoni e clienti delle attività commerciali. Sono stati inoltre effettuati controlli per prevenire l’uso di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcol.

Codice della strada: 16 verbali e numerosi provvedimenti

Per quanto riguarda le violazioni al Codice della Strada, sono stati elevati 16 verbali. In particolare, si segnalano:

5 verbali per mancanza di copertura assicurativa

3 per guida senza patente

2 per mancata revisione

3 per mancanza dei documenti di circolazione

1 per guida senza casco

1 per guida di veicolo già sottoposto a sequestro

1 per sosta vietata con rimozione del mezzo

Due veicoli sono stati sottoposti a sequestro, due a fermo amministrativo e uno a confisca.

Durante un controllo a Piazza Palestro, un 20enne catanese pregiudicato è stato trovato in possesso di tre bustine di marijuana. È stato segnalato alla Prefettura e gli è stata ritirata la patente per la sospensione.

Lotta ai parcheggiatori abusivi

Particolare attenzione è stata rivolta al fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Quattro persone sono state sanzionate e allontanate dalle zone in cui operavano. In via Dusmet è stato fermato un 34enne recidivo, già destinatario di due ordini di allontanamento e di un provvedimento Dacur. Oltre alla sanzione e al sequestro del denaro, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per inosservanza dei provvedimenti.

L’azione dell’Arma dei Carabinieri

Anche i Carabinieri della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile hanno effettuato controlli mirati con pattuglie appiedate e automontate, supportate da etilometro e drug-test. Le operazioni si sono concentrate su piazza Federico di Svevia, piazza Currò, largo Rosolino Pilo e zone limitrofe.

Sono state identificate 119 persone e controllati 72 veicoli, 6 dei quali sottoposti a sequestro o fermo amministrativo. Le violazioni al Codice della Strada sono state 26, per un totale di circa 28.000 euro in sanzioni e la decurtazione di 40 punti patente.

Tra le sanzioni più gravi: guida col cellulare, guida senza casco, mancato uso delle cinture, mancata revisione e mancanza di assicurazione. Tre persone sono state sanzionate per guida senza patente e quattro giovani hanno avuto la patente sospesa per uso del cellulare alla guida.

Guida in stato di ebbrezza e controlli antidroga

Durante i controlli con l’etilometro sono stati fermati 18 conducenti: un 24enne dell’hinterland catanese è risultato positivo con un tasso alcolemico di 2,0 g/l ed è stato denunciato. Altri due automobilisti sono stati sottoposti a test antidroga senza esiti positivi.

Infine, in zona largo Rosolino Pilo, le pattuglie a piedi hanno controllato due giovani per verificare il possesso di sostanze stupefacenti o armi, ma non sono state riscontrate irregolarità.

Una presenza costante a tutela della collettività

L’azione congiunta delle forze dell’ordine ha garantito il regolare svolgimento della movida notturna, impedendo fenomeni di illegalità diffusa, sosta selvaggia e guida pericolosa, soprattutto da parte di scooter e minicar. Grazie alla presenza costante e capillare dei presidi, non si sono registrati disordini durante il weekend.