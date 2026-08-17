Tragedia sull’Etna: 29enne colpito da un fulmine
Un giovane statunitense di 29 anni è morto ieri sera dopo essere stato colpito da un fulmine sull’Etna, in un’area interdetta ai visitatori.
Fulmine Etna escursionista: 29enne statunitense trovato senza vita
Un fulmine sull’Etna ha ucciso un escursionista di 29 anni, di origine statunitense. La tragedia si è consumata ieri sera in una zona interdetta al pubblico del vulcano, dove il giovane si trovava al momento della scarica elettrica. I soccorritori sono intervenuti sul posto, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.
La zona vietata e la dinamica dell’incidente
Secondo una prima ricostruzione, il 29enne si era inoltrato in un’area dell’Etna dove l’accesso è vietato. Le circostanze precise che lo abbiano portato in quella zona non sono ancora state chiarite. Le autorità stanno ricostruendo l’accaduto.
Il giovane è al momento privo di identificazione pubblica. Ogni aggiornamento sarà dato non appena disponibile.