Tragedia sull’Etna: 29enne colpito da un fulmine

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Redazione 17 Agosto 2026 - 11:10

Un giovane statunitense di 29 anni è morto ieri sera dopo essere stato colpito da un fulmine sull’Etna, in un’area interdetta ai visitatori.

ambulanza

Fulmine Etna escursionista: 29enne statunitense trovato senza vita

Un fulmine sull’Etna ha ucciso un escursionista di 29 anni, di origine statunitense. La tragedia si è consumata ieri sera in una zona interdetta al pubblico del vulcano, dove il giovane si trovava al momento della scarica elettrica. I soccorritori sono intervenuti sul posto, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

La zona vietata e la dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, il 29enne si era inoltrato in un’area dell’Etna dove l’accesso è vietato. Le circostanze precise che lo abbiano portato in quella zona non sono ancora state chiarite. Le autorità stanno ricostruendo l’accaduto.

Il giovane è al momento privo di identificazione pubblica. Ogni aggiornamento sarà dato non appena disponibile.

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