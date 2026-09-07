Sud chiama Nord presenta otto candidati per il collegio etneo

Otto nuovi candidati per il collegio etneo del Governo di Liberazione Catania, presentati questa mattina nella sede distaccata dell’Assemblea Regionale Siciliana a Palazzo Minoriti, a Catania. In vista delle prossime elezioni regionali il progetto guidato da Cateno De Luca allarga la squadra e annuncia la costruzione di tre liste.

Chi sono i nuovi candidati

Ad aprire la conferenza stampa è stato l’on. Marco Forzese, vice coordinatore regionale di Sud chiama Nord, che ha introdotto i nomi entrati nel progetto. Si tratta di Davide Gullotta, farmacista e presidente della Federazione Nazionale Parafarmacie di Mascali, Giovanni Marchese, funzionario del settore security di Acireale, Vincenzo Neri, dirigente sindacale della sanità di San Giovanni La Punta, e Riccardo Pellegrino, consigliere comunale di Catania. Completano il gruppo Pietro Pignataro, medico odontoiatra di Nicolosi, Sebastiano Raciti, imprenditore di Acireale, Annalisa Sapienza, operatrice CAF e patronato di Mascali, e Angela Sciacca, coordinatrice territoriale dei tecnici di radiologia dell’ASP di Catania.

De Luca: «17 candidati, chiusura il 28 settembre»

A chiudere i lavori è stato lo stesso De Luca, che ha fatto il punto sul numero complessivo delle candidature raccolte finora. «Con le candidature presentate oggi siamo arrivati a 17 candidati e candidate, 11 uomini e 6 donne. Abbiamo già fissato per lunedì 28 settembre la conclusione di questa fase, quando presenteremo gli ultimi 11 candidati e candidate. Stiamo lavorando alla costruzione delle due liste Sud chiama Nord e De Luca Sindaco di Sicilia, i due brand che hanno caratterizzato il nostro percorso dal 2022 ad oggi», ha spiegato.

«Tre liste, tutte competitive»

Il leader di Sud chiama Nord ha poi delineato la strategia complessiva, diversa da quella adottata nel 2022. «Non esistono una prima, una seconda e una terza lista. La strategia è completamente diversa rispetto al 2022. Stiamo costruendo le tre liste principali del progetto perché siano tutte competitive e vadano ben oltre il 5 per cento, insieme supereranno la soglia strutturale del 20%», ha detto, aggiungendo un messaggio diretto ai candidati: «La mia prima cambiale nei confronti dei candidati è questa: metterli nelle condizioni di giocare la loro partita in un campo agibile. Pensate a vincerla, al campo ci penso io».

Il ruolo di Liberi e Forti

Conclusa la fase di composizione di Sud chiama Nord e De Luca Sindaco di Sicilia il 28 settembre, le ulteriori disponibilità confluiranno nella lista Liberi e Forti, per la quale sono già in corso interlocuzioni con altre realtà politiche. «Anche a Catania vogliamo costruire Liberi e Forti con la stessa forza delle altre liste. Lo diciamo con chiarezza sin da ora: potranno esserci anche deputati uscenti, mentre non ce ne saranno nelle liste Sud chiama Nord e De Luca Sindaco di Sicilia», ha precisato De Luca, che ha poi ringraziato chi ha scelto di aderire al progetto: «Sono uomini e donne coraggiosi, liberi e innovativi. La loro scelta non è condizionata dalle vecchie appartenenze ideologiche o dallo schema destra-sinistra, ma dalla volontà di credere in un progetto di radicale cambiamento». E ha chiuso: «Il nostro padrone è il popolo. Io credo e scelgo: nella scelta non conta la mia persona, conta il progetto. Andiamo avanti».