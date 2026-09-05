Spaccio a domicilio Catania, arrestato di nuovo un 31enne

Un 31enne del capoluogo etneo è stato arrestato di nuovo dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Catania per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo era già stato fermato dalla Polizia di Stato poche settimane fa per lo stesso motivo, e dopo quel primo arresto l’Autorità Giudiziaria gli aveva imposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Secondo gli investigatori avrebbe però ripreso subito l’attività, arrivando a consegnare la droga direttamente a casa dei clienti.

Il controllo nell’hinterland catanese

I poliziotti hanno notato il 31enne durante alcune attività di controllo nell’hinterland catanese. Secondo quanto riferito dalla Questura, l’uomo era a bordo della propria auto e stava consegnando della marijuana a un acquirente, che in cambio gli porgeva del denaro. Gli agenti sono intervenuti subito, bloccando l’uomo per identificarlo e sottoporlo ai controlli di rito.

La perquisizione e il sequestro

Le verifiche non si sono fermate alla strada. Sono state estese all’abitazione del 31enne e al veicolo che utilizzava per gli spostamenti. Nella perquisizione gli agenti hanno trovato un assortimento di droga già suddivisa in dosi pronte alla vendita: 8 involucri in cellophane con 3,4 grammi di cocaina, 3 involucri in carta d’alluminio con 1,64 grammi di crack e circa 20 grammi di marijuana distribuiti in 17 involucri di diverse dimensioni. Insieme alla droga sono stati sequestrati anche del denaro e il materiale usato per confezionare e pesare le sostanze, elemento che secondo gli investigatori conferma un’attività di spaccio organizzata e continuativa.

Il nuovo arresto e il rito direttissimo

A distanza di pochi giorni dal primo fermo, per il 31enne è scattato un nuovo arresto. Resta valida la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva. L’uomo è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura di Catania, in attesa del giudizio di convalida con rito direttissimo disposto dal pm di turno presso il Tribunale di Catania. Il caso conferma l’impegno costante della Polizia di Stato nel contrasto allo spaccio di stupefacenti sul territorio catanese, anche nei confronti di soggetti già sottoposti a misure restrittive.