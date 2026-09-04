Caritas Acireale, don Dario Impellizzeri nuovo direttore

Il vescovo di Acireale, Antonino Raspanti, ha nominato don Dario Impellizzeri nuovo direttore della Caritas Acireale. Il sacerdote, 27 anni, prende il posto del direttore uscente, don Orazio Tornabene, in un passaggio di consegne che accompagna la Caritas diocesana verso una nuova fase del suo servizio sul territorio.

Chi è don Dario Impellizzeri

Nato a Catania il 19 febbraio 1999, don Dario è originario della parrocchia San Filippo d’Agira, ad Aci San Filippo. Nel 2017 ha conseguito la maturità classica al liceo Gulli e Pennisi di Acireale, e nello stesso anno ha iniziato il percorso nella comunità del Propedeutico. Il 10 settembre 2018 è stato accolto nel Seminario Vescovile di Acireale, dove ha proseguito gli studi filosofico-teologici allo Studio Teologico San Paolo di Catania fino al 2023.

Il suo cammino formativo, durato diversi anni tra studio e discernimento vocazionale, lo ha portato ad approfondire non solo la preparazione teologica ma anche l’esperienza diretta sul campo, elemento che la Diocesi indica come parte integrante della sua formazione pastorale.

L’esperienza con fratel Biagio Conte a Palermo

Tra l’ottobre del 2023 e il luglio del 2024 don Dario ha vissuto un periodo di servizio pastorale a Palermo, nella Missione Speranza e Carità fondata da fratel Biagio Conte. Un’esperienza che, secondo quanto riferito dalla Diocesi, gli ha fatto maturare una sensibilità particolare verso le marginalità e l’accoglienza delle persone in difficoltà.

Il periodo trascorso nella missione palermitana, realtà nota per l’accoglienza di senzatetto, migranti e persone in condizione di grave emarginazione, viene indicato dalla Diocesi come un’esperienza determinante nella formazione della sensibilità sociale del sacerdote, oggi chiamato a guidare l’organismo diocesano che si occupa proprio di carità e assistenza.

È stato ordinato sacerdote il 15 ottobre 2024. Oggi svolge anche il servizio di vicario parrocchiale nelle comunità San Giovanni Battista e Madonna della Buona Nuova, ad Aci Trezza.

«Il cuore pulsante della carità»

Don Dario ha spiegato come intende guidare l’organismo diocesano. «La Caritas diocesana non deve essere intesa come un mero ente assistenziale, ma come il cuore pulsante della carità di una Chiesa che si fa vicina» ha detto. «La nostra missione è testimoniare il Vangelo attraverso l’ascolto e la prossimità, la formazione ed il coinvolgimento dei giovani, il lavoro di rete ed il territorio, la dignità ed il reinserimento».

Il saluto del vescovo Raspanti

Nella comunicazione della nomina, il vescovo Raspanti ha ringraziato don Orazio Tornabene per il lavoro svolto negli anni alla guida della Caritas acese, rivolgendo a don Dario Impellizzeri l’augurio per il nuovo incarico a servizio dei poveri e delle fragilità del territorio diocesano. Il cambio alla guida della Caritas diocesana si inserisce nel più ampio percorso pastorale della Diocesi di Acireale, impegnata a rafforzare le attività di ascolto, accoglienza e sostegno alle persone più vulnerabili della comunità locale.