Fine caldo 9 settembre: la svolta è confermata

La fine caldo 9 settembre è ormai confermata: l’anticiclone africano che da settimane tiene sotto assedio l’Italia con caldo intenso e afa è vicino alla conclusione. Secondo le previsioni diffuse da MeteoGiornale.it, a firma del meteorologo Raffaele Laricchia, il cambiamento scatterà a partire da mercoledì 9 settembre, quando una perturbazione atlantica comincerà a spazzare via l’aria calda dal Mediterraneo.

Weekend ancora bollente prima della svolta

Prima di arrivare al cambiamento, però, bisognerà sopportare ancora qualche giornata di caldo pesante. Nel fine settimana le temperature potranno toccare i 37 o addirittura i 38 gradi in diverse zone d’Italia, dalla Val Padana alle regioni del sud. Toscana, Umbria, Marche, Puglia, Basilicata e Calabria sono tra le aree dove il caldo resterà intenso e fastidioso fino agli ultimi giorni. Si tratta dell’ennesima fiammata di un’estate che ha visto l’alta pressione subtropicale protagonista quasi ininterrotta, con temperature spesso ben sopra la media stagionale su gran parte della Penisola.

Gli ultimi sospiri dell’anticiclone il 7 e l’8 settembre

Anche lunedì 7 e martedì 8 settembre il caldo si farà sentire, ma si tratterà degli ultimi sussulti dell’alta pressione africana. Da mercoledì 9 settembre entrerà in scena una perturbazione atlantica di una certa importanza, che partirà dal nord Italia: saranno le regioni settentrionali le prime a vedere nubi, piogge e aria più fresca, uscendo per prime dal dominio dell’anticiclone.

Al centro-sud e sulle isole maggiori il caldo resisterà ancora un po’, probabilmente fino alle prime ore di giovedì 10 settembre. Ma anche qui la fine dell’afa è solo questione di pazienza, considerando che queste aree sono state tra le più colpite dalle ondate di calore delle ultime settimane.

Il calo delle temperature entro il 10 settembre

Entro giovedì 10 settembre l’intero territorio nazionale, comprese Sicilia e Sardegna, dovrebbe trovarsi fuori dal dominio dell’anticiclone africano. Il calo delle temperature sarà consistente ovunque, con punte di 7 o addirittura 10 gradi in meno rispetto ai valori attuali, soprattutto al centro-nord. Un cambiamento che porterà un deciso sollievo dopo un periodo prolungato di caldo intenso e umidità elevata.

Massime sotto i 30 gradi dall’11 settembre

Dall’11 settembre le temperature massime dovrebbero scendere quasi ovunque sotto i 30 gradi. Sulle zone costiere si potrebbero registrare massime attorno ai 26 o 27 gradi, con un’umidità molto più bassa e quindi condizioni decisamente più sopportabili. I valori torneranno nella media del periodo, per poi scendere anche sotto la norma in vista della metà di settembre, segnando così un cambio di passo netto rispetto alle settimane precedenti.