Misterbianco, al via la 28esima edizione del Trofeo podistico Maria SS. degli Ammalati

Manca una settimana alla ventottesima edizione del Trofeo Maria SS. degli Ammalati, il trofeo podistico in programma venerdì 11 settembre 2026 a Misterbianco nel corso dei festeggiamenti in onore della Madonna degli Ammalati. A organizzare la gara su strada è l’Asd Atletica Misterbianco, in collaborazione con la Fidal.

La conferenza stampa e il programma della giornata

L’appuntamento di presentazione è fissato per martedì 8 settembre, alle 10.30, nella sala matrimoni del Palazzo del Senato, tra via Municipio e via Giordano Bruno. Sarà l’occasione per illustrare nel dettaglio il programma della manifestazione e ripercorrere la storia di una gara ormai giunta alla sua ventottesima edizione. Tre giorni dopo si corre. Alle 17 partirà la gara femminile sulla distanza dei 5 chilometri, mentre un’ora più tardi, alle 18, scatterà il 28° trofeo maschile da via Giordano Bruno. Al termine delle due corse sono previste le premiazioni degli atleti e delle atlete, momento che chiuderà simbolicamente una giornata dedicata sia allo sport sia alla tradizione religiosa cittadina.

Il percorso: dieci giri per dieci chilometri

La gara maschile si disputa su un circuito cittadino di un chilometro, omologato Fidal, da ripetere dieci volte fino a coprire i 10 chilometri complessivi. Un tracciato che attraversa le vie del centro di Misterbianco, offrendo un percorso impegnativo ma al tempo stesso accessibile al pubblico che vorrà seguire la competizione lungo le strade cittadine. La partecipazione è su invito, ma possono chiedere di correre gratuitamente gli atleti che negli ultimi due anni hanno completato i 10 chilometri su strada, o i 10.000 metri in pista, in meno di 40 minuti, una soglia che garantisce un livello tecnico elevato al lotto dei partecipanti.

Patrocini e inserimento nel calendario nazionale

Il Trofeo “Maria SS. degli Ammalati” rientra nel calendario nazionale della Fidal e gode del patrocinio di Comune di Misterbianco, Regione Siciliana, Ars e Coni. La manifestazione è inserita anche nel cartellone MisterbiancoEventi del Comune e nei tradizionali festeggiamenti dedicati alla Madonna degli Ammalati, confermandosi come uno degli eventi sportivi più radicati nel tessuto sociale e religioso della città etnea.

I vincitori dell’edizione 2025

Lo scorso anno il successo era andato al burundese Louis Intunzinzi. Tra gli italiani si era imposto il veneto Nikolas Loss, che si è aggiudicato il Memorial Maria Caruso riservato al primo connazionale al traguardo. Il Memorial Luigi Zarcone, dedicato al primo siciliano arrivato al traguardo, era invece finito al dominicano Wilson Marquez, siracusano d’adozione. Un albo d’oro che testimonia il respiro internazionale raggiunto negli anni da una manifestazione nata come appuntamento locale e cresciuta fino a diventare punto di riferimento per atleti provenienti da diverse nazioni.